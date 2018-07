Nachtelijke overlast in stadscentrum 02 juli 2018

02u39 0 Leuven De Leuvense politie heeft zaterdagnacht achttien meldingen van geluidsoverlast gekregen.

Een patrouille moest ook tussenbeide komen bij een vechtpartij, waarbij twee kemphanen meteen de benen namen. Een derde man die lichtgewond geraakt was, kreeg de nodige medische zorgen.





Vrijdagnacht waren er ook al dertien meldingen van geluidsoverlast. In de uitgaansbuurt werd toen één man opgepakt voor openbare dronkenschap. Nog een andere dronken man werd overgebracht naar het ziekenhuis omdat zijn toestand zorgwekkend was. Twee minderjarigen die eveneens te veel gedronken hadden, werden voor hun eigen veiligheid meegenomen naar het commissariaat. Daar werden ze opgehaald door hun ouders.





(SPK)