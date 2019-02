Na Youth for Climate en Students for Climate nu ook Kids for Climate: 11-jarige Marian Jones lanceert webpetitie in Vlaanderen en Nederland Ook Engelse, Duitse en Franse versie op komst Bart Mertens

27 februari 2019

20u00 0 Leuven Een internetpetitie op maat van kinderen…dat is het nieuwste wapenfeit van drie 11-jarige meisjes uit Leuven in de klimaatstrijd. Onder meer Marian Jones –dochter van klimaatonderzoeker Peter Tom Jones- maakt deel uit van het trio dat kinderen de kans wil geven om zich te laten horen op het wereldwijde web. “Enkel kinderen jonger dan 13 jaar kunnen de petitie ondertekenen”, zegt Marian Jones.

Drie meisjes van 11 jaar uit Leuven zijn de aarzelende houding van de politiek in de klimaatstrijd meer dan beu en hebben een eigen actie uitgewerkt om de heren en dames politici sneller in beweging te krijgen. Marian Jones, Pina Helsen en Roos Monbaliu lanceren op 28 februari een website onder de naam ‘Kidsforclimate.org’. In eerste instantie richt het jonge trio zich met hun initiatief op Vlaanderen en Nederland maar de initiatiefnemers zijn vastberaden om de internetpetitie in een latere fase ook te verspreiden in andere Europese landen. Daarom komt er na de Krokusvakantie ook een Engelstalige, een Duitse en een Franstalige versie online. Opmerkelijk gegeven: enkel kinderen tussen 8 en 12 jaar oud kunnen de internetpetitie ondertekenen.

“Wij willen gehoord worden! Kinderen hebben niet de keuze om te gaan betogen en daarom richten we ons op kinderen tussen 8 en 12 jaar oud”, vertelt Marian Jones. “We vragen dat de politici de kinderen niet meer uitlachen en maatregelen nemen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximum anderhalve graad. We mogen eigenlijk ook geen petitie beginnen of petities ondertekenen. We hebben toch een manier gevonden om een initiatief te nemen om de strijd voor een beter klimaat te ondersteunen.” Kort uitgelegd: de ouders van de kinderen die de internetpetitie willen ondertekenen, moeten hun bevestiging geven.

Bevlogen speech

De 11-jarige Marian Jones is overigens geen onbekende in Leuven. Op 31 januari gaf ze op het Ladeuzeplein in Leuven nog een bevlogen speech voor 3.500 leeftijdsgenootjes tijdens het gezamenlijk klimaatprotest van 27 Leuvense basisscholen. De school van Marian –freinetschool De Zevensprong- was één van de drijvende krachten achter die actie. “Politici, stop met liegen. Jullie weten wat er moet gebeuren. Wij eisen actie en resultaat. En wel nu meteen”, liet Marian Jones toen optekenen vanop het podium. Al snel leverde de bevlogen speech van Marian haar de bijnaam ‘de Leuvense Anuna’ op en haar internetpetitie zal dat aanvoelen bij heel wat medestanders enkel versterken.

Klimaatonderzoeker als papa

De appel valt overigens niet ver van de boom want Marian Jones is de dochter van de Leuvense klimaatonderzoeker Peter Tom Jones. Als geëngageerd wetenschapper –verbonden aan de KU Leuven- was Jones ooit nog projectcoördinator van het toenmalige ‘Leuven Klimaatneutraal 2030’. Peter Tom Jones waarschuwde in een interview in 2013 al dat we op relatief korte termijn geconfronteerd zouden worden met extreme droogte en plotse overvloedige regen. “Er zullen zich meer schokken voordoen, ook in de prijzen van energie en voedsel”, klonk het toen. Peter Tom Jones is ook trouw aan het principe ‘practice what you preach’ en stelde in hetzelfde interview dat het niet geloofwaardig is om lezingen geven over een verminderde milieu-impact terwijl je zelf de wereld rondreist in een vliegtuig. “Daarom kies ik bewust voor nabije bestemmingen per boot of per trein”, liet de klimaatwetenschapper zonder wagen toen optekenen.