Na Youth for Climate en Students for Climate nu ook Kids for Climate: 11-jarige Marian Jones lanceert web-petitie in Vlaanderen en Nederland En ook Engelse, Duitse en Franse versie op komst

27 februari 2019

20u00 0 Leuven Een internetpetitie op maat van kinderen, in het kader van de klimaatstrijd. Een opvallend wapenfeit van drie 11-jarige meisjes uit Leuven, onder wie Marian Jones — dochter van klimaatonderzoeker Peter Tom Jones. Zij willen leeftijdsgenoten zo de kans geven om zich te laten horen. “Wie ouder is dan 13, kan niét tekenen.”

Marian Jones, Pina Helsen en Roos Monbaliu lanceren op 28 februari hun eigen website: kidsforclimate.org. Via dat initiatief willen ze politici aansporen om sneller actie te ondernemen in de klimaatstrijd. In eerste instantie mikken ze op Vlaanderen en Nederland, maar in een latere fase willen ze ook uitbreiden naar andere Europese landen. En die latere fase komt er al snel: na de krokusvakantie volgt een versie in het Engels, Frans en Duits.

Opmerkelijk gegeven: enkel kinderen tussen 8 en 12 jaar oud kunnen de internetpetitie ondertekenen.

Wij willen gehoord worden! Kinderen hebben niet de keuze om te gaan betogen en daarom richten we ons op kinderen tussen 8 en 12 jaar oud Marian Jones (11)

Opmerkelijk: wie de petitie wil ondertekenen, moet minstens 8 jaar oud zijn, en maximaal 12 jaar. “Wij willen gehoord worden, maar kinderen kunnen niet zomaar gaan betogen”, legt Marian uit. “Daarom richten we ons op deze leeftijdsgroep. We vragen politici via deze weg om kinderen niet langer uit te lachen en om maatregelen te nemen die de opwarming van de aarde beperken tot maximaal anderhalve graad. Eigenlijk mogen wij geen petitie opstarten — of ondertekenen. Maar we hebben met de website toch een manier gevonden om de strijd voor een beter klimaat te ondersteunen (ouders van kinderen die de internetpetitie willen ondertekenen, moeten toestemming geven, red.).”

Bevlogen speech

Marian Jones is overigens geen onbekende in Leuven. Op 31 januari bracht ze op het Ladeuzeplein nog een bevlogen speech voor 3.500 leeftijdsgenootjes tijdens het gezamenlijk klimaatprotest van 27 basisscholen. “Politici, stop met liegen. Jullie weten wat er moet gebeuren. Wij eisen actie en resultaat. En wel nu meteen”, klonk het toen. Het leverde haar al snel de bijnaam ‘Leuvense Anuna’ op, en de internetpetitie zal dat alleen maar kracht bijzetten.

De appel valt overigens niet ver van de boom, want Marian is de dochter van klimaatonderzoeker Peter Tom Jones, die verbonden is aan de KU Leuven. Hij waarschuwde in 2013 al dat we op relatief korte termijn geconfronteerd zouden worden met extreme droogte en plotse, overvloedige regen. Zelf kiest hij ook steevast voor boot of trein wanneer hij op vakantie gaat, en heeft hij geen wagen.