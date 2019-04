Na Uplace bedreigt nieuw retailmonster de Leuvense handel: procedure op komst tegen shoppingcomplex Kampenhout-Sas Bart Mertens

03 april 2019

De stad Leuven gaat alle juridische mogelijkheden in de strijd werpen tegen een groot shoppingcomplex aan Kampenhout-Sas. Het ‘retailmonster’ van zo’n 21.000 vierkante meter groot zou volgens een studie tot 3 % van de Leuvense handel afknibbelen. “Net zoals in onze strijd tegen Uplace gaan we tot het uiterste om te voorkomen dat ons handelscentrum het slachtoffer wordt van het geplande complex op de voormalige site van de witloofveiling”, zeggen schepenen Carl Devlies (CD&V) en Els Van Hoof (CD&V).

Even terug naar de tijd toen Joke Schauvliege nog Vlaams minister was…De voormalige minister leverde een omgevingsvergunning af aan MG Real Estate voor een shoppingcomplex van 21.000 vierkante meter op de vroegere witloofveiling aan Kampenhout-Sas. Zoals verwacht viel die beslissing niet overal in goede aarde. Zo tekende onder meer ondernemersorganisatie Unizo Vlaams-Brabant & Brussel beroep aan. “Dit grootschalige shoppingcomplex is niet in verhouding tot de omliggende kernen. Bovendien heeft de bestaande baanwinkelconcentratie nu al een nefaste invloed op het functioneren van de kernen en op de afwikkeling van het verkeer. Een megalomane aantrekkingspool zoals dit complex zal dit fenomeen enkel erger maken”, aldus Elke Tielens, directeur van Unizo Vlaams-Brabant & Brussel. Ook het gemeentebestuur van Boortmeerbeek vrezen voor ernstige mobiliteitsproblemen. De Bond Beter Leefmilieu sluit zich aan bij die analyse. Eerder gingen ook al de gemeente Haacht en Natuurpunt in beroep. Kampenhout diende ook bezwaar in maar sloot uiteindelijk een overeenkomst met MG Real Estate.

We zijn niet van plan om de strijd snel op te geven Schepen Carl Devlies (CD&V)

Dat laatste is alvast geen optie voor de stad Leuven die ook beroep aantekent tegen de omgevingsvergunning. Schepen Carl Devlies kondigt aan dat de stad Leuven alle juridische middelen zal uitputten om de realisatie van het grote shoppingcomplex te voorkomen. “Leuven heeft haar handelscentrum de voorbije jaren goed weten af te schermen tegen dergelijke retailmonsters”, zegt schepen Devlies (CD&V). “Ik verwijs onder meer naar onze doorgedreven strijd tegen Uplace. We worden nu opnieuw geconfronteerd met een groot shoppingcomplex op amper 12 kilometer van onze stad. Dat is een bedreiging voor ons kernwinkelgebied. Ik zie ook problemen opduiken inzake de afwikkeling van het verkeer. Leuven bindt dus de strijd aan tegen dit project en we zijn niet van plan om die strijd snel op te geven.”

Dit kunnen we echt niet laten gebeuren nu e-commerce een hoge vlucht neemt Schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V)

Ook schepen van Handel Els Van Hoof is niet gediend met de omgevingsvergunning voor het project van MG Real estate. “Je zou kunnen denken dat een complex op de hoek van de Haachtsesteenweg en de Leuvensesteenweg geen grote impact heeft op de Leuvense handelaars maar dat is wel degelijk het geval. Indien het project er komt dan stijgt de winkeloppervlakte in de omgeving tot 60.000 vierkante meter. Ter vergelijking: dat is zoveel als de stad Brugge in de aanbieding heeft en amper 15.000 vierkante meter minder als Leuven. Een dergelijk groot shoppingcomplex heeft een kannibaliserend effect om de omliggende kernen en dus ook op die van Leuven. Winkelgebied ‘centrum Leuven’ zou volgens een studie 2,2 % van haar aantrekkingskracht verliezen voor periodieke goederen. Ook voor andere goederen worden er verliezen voorspeld. Dat kunnen we echt niet laten gebeuren nu e-commerce een hoge vlucht neemt. Een vijftal jaar geleden was er nog sprake 4 of 5 % verlies door e-commerce maar nu gaan schattingen tot zelfs 15 %. Tel daar nog een groot shoppingcomplex bij in Kampenhout-Sas…Neen, Leuven gaat net zoals in het dossier Uplace alles doen om de bouw van 21.000 vierkante meter bijkomende shoppingsruimte in Kampenhout-Sas tegen te houden!”