Na Leuven Bad ook Leuven Schaatskom? 20 januari 2018

02u29 0

De stad Leuven lanceerde eerder al het idee om de Vaart ter hoogte van OPEK in te richten als zomers zwembad onder de naam Leuven Bad en nu komt daar nog het plan bij om Leuven 'Schaatskom' te realiseren. Een behoorlijk zot idee in de wetenschap dat Leuven Bad nog lang niet concreet is momenteel. Toch wil de stad Leuven het idee nog niet loslaten en blijft men de haalbaarheid onderzoeken om een soort kuip van dertig meter lang te realiseren in het water van de Vaart. Dat water zou dan wel gezuiverd moeten worden vooraleer er gezwommen kan worden. Er wordt eveneens gedacht aan een podium op het water voor voorstellingen en concerten. Hoe Leuven Bad dan in de winter omgevormd zou worden tot een schaatspiste is nog niet duidelijk. Het blijft alvast een boeiend idee maar de kostprijs zou wel eens stokken in de wielen kunnen steken. Of Leuven Bad en Leuven Schaatskom zullen eindigen zoals destijds het plan om de Leuvense Muntstraat te overdekken met een glazen dak moet de toekomst uitwijzen. (BMK)





