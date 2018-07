Na India en Japan, nu op Tomorrowland DJ-PRODUCER YANNICK THIRY VOOR HET EERST OP GROOT BELGISCH PODIUM SVEN PONSAERTS

02u29 0 Leuven Al jaren speelt Leuvens dj Yannick Thiry wereldwijd op de grotere events. Morgen staat hij met Tomorrowland voor het eerst ook op een groot Belgisch podium. "In eigen land werd mijn muziekgenre 'Psychedelic Trance' altijd stiefmoederlijk behandeld. Daar lijkt nu gelukkig verandering in te komen."

"Eindelijk op een groot Belgisch podium." Leuvenaar Yannick Thiry (34) glundert als hij zijn naam op de affiche van Tomorrowland 2018 ziet staan. "Hiermee komt er eindelijk ook erkenning voor het muziekgenre waarin ik mij al een tiental jaar verdiep, geïnspireerd door producer en vriend Olivier Adams (van Praga Khan en Lords Of Acid, red.). Psychedelic Trance of kortweg Psytrance is een elektronische muziekstijl die halverwege de jaren 90 voortkwam uit de partyscene in de Indiaanse hippiebedevaartsplaats Goa. In Azië is het genre nog steeds erg populair en trekt het een breed publiek aan. Maar hier kampt het genre, dat met seks, drugs en rock-'n-roll wordt geassocieerd, met een imagoprobleem. Maar dat was vroeger met rock, punk, jazz en hiphop natuurlijk evenzeer zo. De nog beperkte populariteit hier is meteen ook de reden waarom ik veel actiever ben in het buitenland, met geregeld optredens in India, maar onder meer ook in Duitsland en Spanje. Vorige maand stond ik nog in Tokyo op een podium voor enkele honderden enthousiastelingen. Maar in eigen land is het dus altijd al wat moeilijker geweest", zegt hij.





Eigen tracks

Thiry, die beroepsmatig als freelance geluidstechnicus en producer werkt, componeert ook eigen 'Goa'-nummers. "Als producer van eigen tracks opereer ik veelal onder de naam 'Scope', wat voor de meer harde trance beats en donkere atmosferen staat. Inmiddels werden er zo toch al een 13-tal van mijn nummers uitgebracht in landen als Japan, India, de Verenigde Staten, Canada en Rusland. Het leverde me al een indrukwekkende lijst aan optredens op, en dat op zowat elke uithoek van de continenten. Helaas blijven met de populariteit ook de verkoopcijfers voorlopig wat uit. Maar na Tomorrowland zullen ook de 'conservatieve' commerciele zenders en evenementen de trend willen volgen. In Israël hoor je geen Regi of Pat Krimson op de commerciele radio's, maar psytrance", blijft de dj-producer hoopvol.





Duwtje in de rug

Thiry opent zaterdagmiddag om 12.30 uur op Tomorrowland de 'Psygathering-stage 'The Arch' - een van de grotere zijpodia van het wereldvermaarde dancefestival. "Ik zal er een anderhalf uur durende dj-set spelen, met enkele van mijn meer toegankelijke eigen nummers, afgewisseld met favoriete tracks van andere artiesten. Mijn doel is bereikt als het publiek zich amuseert en eventueel een nog onbekende muziekstijl ontdekt. In de toekomst hoop ik een meer 'totaalbeleving' met 'geschifte' liveshows op het publiek te kunnen loslaten. Het product is er, en de ambitie is groot. Nu alleen nog een sponsor of promotor vinden die de uitvoering van dit project een extra duwtje in de rug kan geven."





Info: www.yannickthiry.com.