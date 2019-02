Na de stuntzege gaat Solar Team opnieuw voor overwinning op WK in Australië Bart Mertens

28 februari 2019

11u15 0 Leuven Het Belgische Solar Team –dat vorig jaar nog de zege pakte in de Carrera Solar Atacama in Chili- gaat opnieuw voor de zege. Dat maakten de studenten bekend op de voorstelling van het nieuwe team dat in zee gaat met Agoria als nieuwe hoofdsponsor. “Na de overwinning in Chili gaan we uiteraard opnieuw voor de eerste plaats”, aldus de toekomstige ingenieurs.

Het Punch Powertrain Solar Team verbaasde in oktober 2019 nog vriend en vijand door na een moeilijke race met veel tegenslag de eerste plaats te halen in de Carrera Solar Atacama in Chili. De ingenieursstudenten kijken na die topprestatie met veel ambitie naar de toekomst en dat bleek eens te meer op de voorstelling van het nieuwe team in Brussel bij nieuwe hoofdsponsor Agoria. Die Belgische technologiefederatie was in het verleden (2017-2018) al betrokken bij het Solar Team als peter van het project. Dit jaar breidt Agoria de samenwerking verder uit om samen met het team te bouwen aan de achtste Belgische zonnewagen, met als ultieme doel een eerste plaats op het wereldkampioenschap in Australië in oktober 2019.

Innovaties

“Wat de samenwerking tussen Agoria en het Solar Team zo krachtig maakt, is de sterke link tussen beide organisaties. Het gebruiken van technologische innovaties om bij te dragen aan een betere wereld vormt een sterke basis voor het partnerschap. Een basis die het Agoria Solar Team moet leiden naar innovaties die nodig zijn om de beste Belgische zonnewagen ooit te maken”, zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria.

Uiteraard gaan we voor de zege. Dat zijn we aan onszelf verplicht na de overwinning in Chili Willem-Jan Claes, Teamleider van het Agoria Solar Team

Voor het team is het even wennen aan de nieuwe naam maar dat betekent niet dat de ambities worden getemperd. Integendeel, de motivatie en de drang om nog betere prestaties neer te zetten, is enkel groter geworden. “We maken ons op voor alle mogelijke uitdagingen. De steun van Agoria geeft ons de boost die we nodig hebben om een prachtig resultaat neer te zetten in Australië. Uiteraard gaan we voor niets minder de zege. Dat zijn we aan onszelf verplicht na de overwinning in Chili”, zegt Willem-Jan Claes, Teamleider van het Agoria Solar Team.

BluePoint

Nog dit: de nieuwe wagen krijgt de naam BluePoint. Voormalig hoofdsponsor Punch Powertrain blijft het team van twintig ingenieursstudenten ook technisch ondersteunen bij de ontwikkeling van de nieuwe zonnewagen. Zes jaar lang was Punch Powertrain de houvast voor het team in een verhaal dat begon met een focus op betrouwbaarheid in de vijfde Belgische zonnewagen, de Indupol One. Bij de Punch One verschoof de doelstelling van betrouwbaarheid naar prestatie en bij de Punch 2 zetten ze bovenop de prestatie ook in op innovatie. Met resultaat want de laatste zonnewagen won niet enkel de innovatieprijs in het wereldkampioenschap maar veroverde zoals eerder vemeld ook de eerste plaats in de meeste extreme race voor zonnewagens in Chili.