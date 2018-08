Na City Golf nu ook City Foot Golf in Leuven 24 augustus 2018

02u30 0

In M-café is gisteren een nieuw toeristisch project gelanceerd in Leuven. Na City Golf kan je je nu ook wagen aan City Foot Golf. Organisator Vincent Hellemans twijfelt er niet aan dat deze nieuwe activiteit zal aanslaan bij de Leuvenaars en bij de toeristen die de stad bezoeken.





"Ondertussen organiseren we al enkele jaren City Golf in Leuven", klinkt het. "Die activiteit blijkt een succesformule. Bij bezoekers, bij Leuvenaars en ook bij bedrijven die een leuke teambuilding willen organiseren voor hun werknemers. We gaan nu verder op dit elan met City Foot Golf. In de nasleep van een succesvol wereldkampioenschap voetbal ben ik ervan overtuigd dat onze tours met voetbalgolf vaak zullen opduiken in het straatbeeld van Leuven." (BMK)