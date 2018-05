Na 55 jaar: Sint-Jacobskerk binnenkort stabiel? DEZE ZOMER START RENOVATIE VAN EEN DER ZEVEN LEUVENSE WONDEREN ANDREAS DE PRYCKER

01 juni 2018

02u27 0 Leuven Na 55 jaar van eenzaamheid en verval is het startsein gegeven voor de restauratie van de Sint-Jacobskerk. De kerk wordt dan wel een van de zeven wonderen van Leuven genoemd, maar sinds het prille begin kampt de kerk met stabiliteitsproblemen. Deze zomer gaan de werken van start. Die zouden in het najaar van 2019 af moeten zijn.

De Sint-Jacobskerk is een van de vijf middeleeuwse parochiekerken van Leuven en sinds 1938 beschermd als monument. "Omdat de kerk gebouwd is op een moerassige ondergrond kampt het gebouw al sinds de oorsprong met stabiliteitsproblemen. Na een gedetailleerd vooronderzoek kunnen de stabiliteitswerken binnenkort beginnen. In een latere fase volgen dan het ontwerp van de uiteindelijke invulling en de eigenlijke restauratiewerken van de kerk", vertelt schepen van Monumentenzorg Dirk Vansina (CD&V). Al sinds haar oorsprong kent de Sint-Jacobskerk stabiliteitsproblemen die men in de loop der eeuwen op verschillende manieren heeft trachten op te lossen.





2,8 miljoen euro

De kosten van werken worden geraamd op 2,8 miljoen euro, al schreef de aannemer uiteindelijk in voor 2,5 miljoen euro. De stad kan rekenen op 80% subsidies van de Vlaamse Overheid, meer bepaald van het departement Onroerend Ergoed van minister Bourgeois (N-VA). "In 2017 kregen we groen licht om door te gaan met het dossier en werd er 2 miljoen euro subsidie toegekend", bevestigt een tevreden Vansina. De bestemming van de Sint-Jacobskerk staat op dit moment nog niet vast. "Dat de kerk een rol zal spelen in de hele ontwikkeling van de benedenstad is voor mij een evidentie" zegt schepen Vansina. "De ontwikkeling van de Hertogensite, de podiumkunstenzaal aan de Brusselsestraat, parking De Bruul en op termijn de heraanleg van het Sint-Jacobsplein: het hangt allemaal samen."





Concrete invulling

De restauratiewerken worden echter geen sinecure. Onder de schip- en vieringkolommen en onder de westertoren worden micropalen geboord. Deze funderingspalen reiken tot ruim 14,5 meter onder het huidige vloerniveau. Deze ingreep moet er voor zorgen dat de Sint-Jacobskerk voor het eerst in haar geschiedenis gefundeerd zal zijn op voldoende draagkrachtige grond. Maar nu de destabilisering en de 'casco-restauratie' een feit worden, zal ook de bestemming meer concreet kunnen worden. "Een overdekte publieke ruimte met concert- en congresfaciliteiten of misschien een marktplek? Een werkgroep zal zich over de concrete voorstellen buigen", klinkt het nog bij het stadsbestuur.