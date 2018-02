N-VA zet 2.000ste lid in de kijker 17 februari 2018

02u40 0 Leuven N-VA heeft het 2.000ste lid sinds 1 januari in de kijker gezet in Leuven. Die locatie was uiteraard niet toevallig gekozen. De man in kwestie is immers een Leuvenaar. Het gaat om Ralph Opdebeeck uit de Noormannenstraat.

Opdebeeck is overigens geen onbekende in Leuven. Hij trok als geëngageerde buurtbewoner aan de kar in de discussie met de stad Leuven over de heraanleg van de Noormannenstraat. Niemand minder dan Theo Francken zakte naar Leuven af om Ralph Opdebeeck te feliciteren met zijn lidmaatschap bij N-VA. Ook kandidaat-burgemeester Lorin Parys was van de partij aan het standbeeld van Fonske. "Ralph is nationaal gezien inderdaad het tweeduizendste lid sinds 1 januari", klinkt het.





"Ook in Leuven gaat ons ledenaantal in stijgende lijn. We hebben Ralph een cadeautje overhandigd om hem te feliciteren met zijn beslissing om N-VA te steunen." (BMK)