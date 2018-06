N-VA wint VOKA-debat 20 juni 2018

02u31 0

N-VA is als winnaar uit de stembus gekomen na het debat van VOKA in het Leuvense Provinciehuis. 29 aanwezigen stemden op de partij van kandidaat-burgemeester Lorin Parys. Met 28 stemmen zat kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V) bijzonder dicht bij de winnaar. Ook Groen, met David Dessers als lijsttrekker, scoorde goed met 26 stemmen. De vierde plaats was weggelegd voor Open Vld van kandidaat-burgemeester Rik Daems met 21 stemmen. PVDA met Line De Witte kreeg 16 stemmen, terwijl Mohamed Ridouani van sp.a 15 mensen kon overtuigen. Vlaams Belang kon niemand overtuigen. (BMK)