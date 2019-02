N-VA wil van Leuven eerste ‘Genereuze Stad’ maken Bart Mertens

20 februari 2019

18u35 0 Leuven N-VA Leuven wil dat Leuven de eerste ‘Genereuze Stad’ wordt van Vlaanderen. “We lanceerden in 2017 het idee om van Leuven de eerste pleegzorgstad van de provincie te maken en in 2018 werd dat realiteit. In 2019 willen we heel Leuven warm maken op het vlak van inclusie voor mensen met een beperking”, zegt fractieleider Lorin Parys.

De Genereuzen is een project van Hart Voor Handicap. Het project streeft naar het verhogen van inclusie in de maatschappij. Specifiek wil de organisatie de verdere integratie van mensen met een handicap in de samenleving bekomen door onder meer de toegankelijkheid tot gebouwen te verbeteren maar vooral gezamenlijke activiteiten voor personen met en zonder handicap te promoten. N-VA Leuven pleit er nu voor dat Leuven de allereerste ‘Genereuze stad van Vlaanderen’ zou worden.

Stadsmagazine

“We vragen aan het stadsbestuur om via de website en het stadsmagazine op zoek te gaan naar Leuvense vrijwilligers voor genereuze activiteiten. Ook festival Het Groot Verlof moet een evenement worden waar Leuvenaars met en zonder beperking samen naartoe kunnen gaan om te genieten. Hoe verschillend we ook zijn, Leuven is wat we allemaal delen. N-VA Leuven stelt op de volgende gemeenteraad voor dat het stadsbestuur via de website, in het stadskantoor en in het stadsmagazine op zoek gaat naar Leuvense vrijwilligers en vraagt ook andere organisaties te betrekken bij de wervingsacties”, zegt Lorin Parys van N-VA Leuven.

Charter

De stad Leuven zou ook het charter van de Genereuzen moeten ondertekenen volgens Lieven Vanpoucke van N-VA. “We willen graag dat mensen met een beperking ook aan bod komen in LVN. De Genereuzen hebben ook een charter opgesteld dat mensen en organisaties de kans biedt om hun engagement te tonen. N-VA Leuven is voorstander om dit charter met de gemeente te ondertekenen en zo de verdere integratie van personen met een handicap in Leuven mogelijk te maken”, besluit Lieven Vanpoucke van de Toegankelijkheidsraad en Gemeenteraadslid voor N-VA.

Nog dit: in 2019 heeft de Genereuzen drie doelstellingen

• 10.000 Genereuze kilometers: 2 x 500 deelnemers die samen lopen, wandelen of fietsen, waarbij iedere km voor een unieke ontmoeting staat. Lancering 1 april.

• Genereuze Festivals 2019: 750 festivalmaatjes beleven de muziek-dag van hun leven. Lancering 1 mei.

• Een vriend voor de zomer: 1000 lezers van De Standaard gaan 3x op stap met een nieuwe unieke vriend. Lancering 15 juni.