N-VA wil Restorestjes in de horeca 31 mei 2018

02u37 0 Leuven De Leuvense N-VA ijvert voor een samenwerking tussen het Leuvense stadsbestuur en de Leuvense horeca. "We willen dat het stadsbestuur, de horecacoach en de Leuvense horeca werk maken van Restorestjes. Dat is een makkelijke manier om je etensoverschotten op restaurant mee naar huis te nemen. Zo maken we werk van de strijd tegen voedselverspilling," zegt gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaerder.

"Ondertussen bestaan er al allerlei apps waarvan je gebruik kan maken om voedseloverschotten aan te bieden en te kopen, of zelfs gratis op te halen. Restorestjes breit hier een logisch vervolg aan en ook Leuven moet op de kar springen. We zien dat er heel wat initiatieven groeien die verspilling willen terugdringen. Belangrijke stakeholders zijn sociale organisaties en aanbieders van voedseloverschotten, zoals supermarkten, lokale handelaars en veilingen. In dat kader past de actie Restorestjes, de nieuwe Nederlandstalige benaming voor 'doggy bag', waarbij je overschotten zonder blikken of blozen gewoon mee naar huis neemt na afloop van je restaurantbezoek", vertelt Dedeurwaerder. Zij ziet deze actie perfect passen binnen de prioritaire doelstelling van de huidige legislatuur.





"Leuven 2030 wil tegen 2030 ook 30% minder voedsel verspillen. Laten we net zoals in Gent, Kortrijk, Hasselt en een heel aantal andere Vlaamse steden op de trein van de Restorestjes springen en de afvaldoos ook in Leuven invoeren". (ADPW)