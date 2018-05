N-VA wil nieuwe hondenloopzone 08 mei 2018

02u35 0

"Je moet in onze stad zoeken met een vergrootglas naar een hondenloopzone", stelt Kris Bovin, gemeenteraadslid voor N-VA in Leuven. Om te verhelpen aan die problematiek, stelt de oppositie voor om een nieuwe hondenloopzone aan te leggen aan de Diestsesteenweg en een overzicht van alle loopweides te geven op de website van de stad. Dat laatste zal ook gebeuren. "Naar schatting zijn er 8.000 hondeneigenaars in onze stad. Heel wat baasjes beschikken niet over een voldoende grote tuin om hun hond de nodige loopruimte te geven. De oplossing voor deze mensen zijn loopzones waar ze hun hond kunnen uitlaten. Heel wat gemeenten bieden zo'n zones aan maar in Leuven moet je ernaar zoeken zoals naar een speld in een hooiberg." Er zijn er in Leuven7 hondenloopzones en binnenkort komt er eentje bij in Wilsele-Putkapel onder impuls van Open Vld. Ook Lies Verlinden, de nr. 4 bij N-VA, vraagt een grotere inspanning voor de Leuvense honden. "Zeker binnen de ring kunnen hondjes en hun baasjes nergens terecht om te ravotten", klinkt het. (BMK)