N-VA wil nieuw gebouw voor SLAC aan Minnepoort 24 juli 2018

02u26 0 Leuven N-VA Leuven wil het deeltijds kunstonderwijs een nieuw onderkomen schenken. Het SLAC, de Academie Beeldende kunst en het Conservatorium voor muziek, woord en dans, biedt kinderen, jongeren en volwassenen een breed gamma van opleidingen in de podiumkunsten en beeldende kunsten aan. Ondanks de hoog aangeschreven kwaliteit van het onderwijs voldoet de infrastructuur niet aan de basisvereisten.

"Er zijn te weinig grote lokalen en de kwaliteit van de infrastructuur in de deelgemeenten is ondermaats. Een nieuw gebouw met verschillende functies voor het SLAC op de plaats van de Minnepoort dringt zich op termijn op. Net als een investering in muziekonderwijs in de deelgemeenten", vindt kandidaat-burgemeester Lorin Parys.





"In onze academie of aan ons conservatorium kunnen leerlingen zich maximaal ontwikkelen, beoefenen ze kunsten puur als hobby maar ook als voorbereiding op een professionele carrière en ontstaan vriendschappen. We vinden het belangrijk dat we ook een aanbod ontwikkelen voor kinderen met een beperking om hun talenten tot ontwikkeling te laten komen. SLAC is bij uitstek een plek waar experimenteren moet kunnen", stelt gemeenteraadslid Tine Eerlingen.





N-VA wil ook nog een fris evenement toevoegen aan de Leuvense zomer. "We stellen onze straten, pleinen, museum, het Stadhuis, stadskantoor, restaurants, cafés en kerken open voor alle muzikanten, amateurs, professionelen en studenten." (ADPW)