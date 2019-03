N-VA wil levens redden met app: “10 tot 25 % meer kans om te overleven” In Nederland is ‘HartslagNu’ al vele jaren in gebruik Bart Mertens

12u00 0 Leuven Een reanimatie-app in combinatie met AED-toestellen leidt tot meer overlevingskansen bij een hartstilstand. Dat is de conclusie van N-VA Leuven over de HartslagNu-app die in Nederland al tien jaar wordt gebruikt. “We moeten in Leuven ook zo’n app lanceren want de kans om te overleven stijgt met 10 tot 15 %”, zegt Debby Appermans van N-VA Leuven.

Bij een hartstilstand is het cruciaal om zo snel mogelijk het slachtoffer te reanimeren. Zuurstoftekort leidt al na 4 tot 6 minuten immers al tot blijvende hersenschade. De zoon van zanger Paul Severs (70) riep zopas iedereen nog op om een cursus EHBO en reanimatie te volgen want het leven van zijn vader werd gered door een toevallige voorbijganger die een reanimatie startte in afwachting van de hulpdiensten. Ook N-VA Leuven onderstreept nu het belang van basiskennis EHBO. De oppositiepartij kijkt daarvoor naar Nederland. Bij onze noorderburen loopt al ruim tien jaar een project met de HartslagNu-app en die aanpak werpt vruchten af. Meer zelfs, de combinatie van burgerhulpverlening en een AED-toestel geleid heeft tot een stijging van de overlevingskans van 10% naar 25% bij een hartstilstand.

In Hoogstraten loopt al een proefproject waardoor er minstens één leven werd gered Debby Appermans (N-VA)

“Concreet werkt het als volgt: mensen met kennis van reanimatie registreren zich via de app en bij melding van een hartstilstand aan de alarmcentrale worden alle mensen die zich in de buurt bevinden automatisch verwittigd. Die mensen krijgen ook melding over de locatie van het dichtstbijzijnde AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator). De app heeft haar nut al vaak bewezen en verhoogt gevoelig de overlevingskansen. Ook in Hoogstraten loopt er al een proefproject waardoor er minstens één leven werd gered. N-VA stelt voor om ook in Leuven zo’n project op te starten. We moeten ook uitzoeken waar we nog extra AED-toestellen kunnen plaatsen”, legt Debby Appermans van N-VA uit.

Rode Kruis

Partijgenote Veerle Bovyn wil net zoals in Hoogstraten een samenwerking aangaan met het Rode Kruis voor EHBO-trainingen. “We hebben dankzij het universitair ziekenhuis al veel inwoners met kennis van EHBO maar we moeten nog meer mensen warm maken om zo’n opleiding te volgen”, klinkt het. “Het zou bijvoorbeeld goed zijn om met een aangepast cursusaanbod naar de Leuvense scholen te gaan. Het komt erop aan om zoveel mogelijk mensen een EHBO-cursus te laten volgen in onze stad. Tel daarbij de app en meer AED-toestellen en je weet dat we in de toekomst nog veel meer mensenlevens kunnen redden.”