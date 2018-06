N-VA wil groene long in hartje Leuven 09 juni 2018

02u37 0 Leuven Oppositiepartij N-VA pleit voor een langgerekte groene long in het centrum van Leuven. "We kunnen alle groene gebieden in de stad op een creatieve manier met elkaar verbinden tot een groene long in het stadshart", vertelt kandidaat-burgemeester Lorin Parys.

"We willen onder meer 10.000 extra bomen aanplanten tegen 2024. We moeten durven kiezen voor meer echt groen in de stad en niet blijven steken in het verhaal van boompjes in grote bloembakken", aldus fractieleider Zeger Debyser. Lijstduwer Tine Eerlingen ziet ook wel iets in meer moestuinen in en rond de stad. "Leuven heeft nood aan meer groene ruimte die zowel ontspanning als beleving kan bieden aan de inwoners. Het is onze ambitie om twintig nieuwe buurtmoestuinen aan te leggen waar de Leuvenaars met groene vingers zich in kunnen uitleven. Verder moeten we afscheid nemen van onze saaie grijze betonpleinen. N-VA wil elk jaar van de volgende coalitie één groot plein heraanleggen waarin meer echt groen een cruciale rol speelt."





Meer concreet denkt N-VA onder meer aan het De Becker-Remyplein in Kessel-Lo, het Blauwputplein in Kessel-Lo en aan het Sint-Lambertusplein in Heverlee. De ambities van de oppositiepartij gaan overigens nog verder want kandidaat-burgemeester Lorin Parys is ervan overtuigd dat het Leuvense stadshart nood heeft aan een grote groene long.





"Dat kunne we doen door alle resterende groene gebieden met elkaar te verbinden. Zo kunnen we met enkele creatieve ingrepen Heverleebos verbinden met de Kesselberg wat goed zou zijn voor 20 hectare groen." (BMK)