N-VA wil fuifzaal op oude stelplaats De Lijn Bart Mertens

31 januari 2019

18u45 0 Leuven N-VA en Jong N-VA Leuven herhalen de vraag naar een nieuwe fuifzaal in Leuven nu ook ‘Albatros’ binnenkort de deuren zal sluiten. N-VA ziet mogelijkheden op de voormalige stelplaats van De Lijn aan de Vuurkruisenlaan.

“Na het verdwijnen van de ‘Silo’ en de ‘Lido’ vernamen we dat ook de bekende fuifzaal ‘Albatros’ de deuren sluit. Een spijtige zaak voor de jongeren in Leuven want dat betekent alweer minder ruimte om te feesten. N-VA en Jong N-VA Leuven herhalen dan ook de vraag om de mogelijkheid van een nieuwe fuifzaal aan de oude busstelplaats van De Lijn te onderzoeken”, klinkt het.

Geluidsoverlast

Gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven gaat een haalbaarheidsstudie vragen op de volgende gemeenteraad. “In de buurt van die site zijn er weinig omwonenden en enige geluidsoverlast kan tot een minimum beperkt worden met de juiste technologie. De stad hoeft de zaal niet zelf uit te baten. Er kan bijvoorbeeld ook gekeken worden naar een partnerschap met een partner in de privé of met een betrokken vereniging zoals LOKO.”

Andere voorstellen voor locaties zijn uiteraard ook welkom. “Het belangrijkste is dat onze lokale jongeren en onze studenten genoeg ruimte krijgen om zich uit te leven. Maar wel zonder de nachtrust van de omwonenden te verstoren”, verduidelijkt jongerenvoorzitter Torben Gering.