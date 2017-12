N-VA wil fietsstalplaatsen aanduiden met lichtjes 03u00 30

"Net als in een parkeergarage voor wagens bestaat er een lichtjessysteem voor fietsparkings, dat met groene en rode lichtjes aangeeft welke plekjes nog vrij zijn en welke niet. Een camera scant elke minuut de ruimte en weet zo waar er nog plaats is", klinkt het bij N-VA. Dat voorstel lanceerde Tine Eerlingen (N-VA) op de gemeenteraad. Zij pleit ervoor om dit systeem ook in de grote fietsenstallingen in Leuven te installeren, zoals de fietsenstalling aan het station.





"Mensen winnen zo heel wat tijd. En misschien kunnen via dit systeem ook plaatsen worden aangeduid voor kortparkeren tijdens een bezoek aan het stadskantoor" aldus Eerlingen. Zo'n systeem wordt al geruime tijd toegepast in Utrecht en werd recent ook in Gent ingevoerd. "Al bij het binnenkomen kan je zien hoeveel plaatsen er nog vrij zijn. Het is zelfs mogelijk om via internet het aantal beschikbare plaatsen te raadplegen. Je kan het systeem ook gebruiken om te weten of bepaalde plaatsen langdurig bezet zijn en zo sneller weesfietsen opmerken en weghalen", klinkt het. (ADPW)