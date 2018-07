N-VA wil eenzaamheid aanpakken 30 juli 2018

02u25 0 Leuven De N-VA Leuven maakt van de aanpak van eenzaamheid een speerpunt. "Als je op huisbezoek gaat, merk je vaak dat mensen gewoon blij zijn om eens iemand te zien."

1 op de 4 Vlamingen voelt zich regelmatig tot vaak eenzaam. Dat komt neer op zo'n 25.000 Leuvenaars. Daarom willen we alle Leuvenaars mobiliseren om isolement sneller te herkennen en te melden, linken te maken tussen studenten en oudere Leuvenaars, alle 80-jarigen Leuvenaars één keer per jaar te bezoeken en nieuwe virtuele buurtnetwerken te lanceren," aldus kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA).





Herkennen

"We doen een oproep om Leuvenaars bewuster te maken rond eenzaamheid in hun omgeving en we bieden trainingen aan voor actieve Leuvenaars om eenzaamheid beter te herkennen. We ondersteunen bewonersinitiatieven die het probleem aanpakken en werken op buurtniveau samen met alle partners, ook met actieve Leuvenaars."





Vrijwilligers

"Zo willen we vragen aan de Gezinsbond om hun project uit Aalst ook in Leuven te starten. Daar gaan vrijwilligers van de gezelschapsdienst op bezoek bij eenzame mensen, volgens dezelfde principes als de oppasdienst van de Gezinsbond. We stimuleren samenwerking tussen scholen, muziekscholen en rusthuizen en brengen alle 80-jarigen jaarlijks een huisbezoek. Daarnaast meten we om te meten en engageren ons om het percentage eenzamen met 5% terug te dringen", klinkt het.





(ADPW)





Meer over samenleving

politiek