N-VA wil deel parkeerplaatsen op Vismarkt behouden 13 maart 2018

02u42 0 Leuven Oppositiepartij N-VA is voorstander om een deel van de parkeerplaatsen op de Vismarkt te behouden in de toekomst. Meerderheidspartijen CD&V en sp.a kiezen echter resoluut voor een heringerichte Vismarkt zonder parkeerplaatsen. "Voor N-VA moet de podiumkunstenzaal ook niet per definitie op de Hertogensite worden gerealiseerd", aldus Lorin Parys.

Geen enkel ingediend ontwerp voor de heraanleg van de Vismarkt kon het Leuvense stadsbestuur bekoren en bijgevolg wordt er een nieuwe meer concreet omschreven oproep gelanceerd. Voor meerderheidspartijen CD&V en sp.a is het duidelijk dat de vernieuwde Vismarkt een plein moet worden waar Leuvenaars en bezoekers kunnen genieten, zonder parkeerplaatsen. Oppositiepartij N-VA ziet het anders. Voor kandidaat-burgemeester Parys is de totale verbanning van koning auto op de Vismarkt geen noodzaak.





"Nu geen enkel ontwerp groen licht krijgt, is het moment aangebroken om opnieuw na te denken. Niet enkel over de Vismarkt maar over de inrichting van de hele benedenstad. De dossiers van de Vismarkt, de Hertogensite, de podiumkunstenzaal en de Bruulparking zijn aan elkaar gekoppeld. Als we nu eens de Vismarkt heraanleggen met meer groen, bredere stoepen en terrassen aan de kant van de handelszaken, met behoud van een deel van de parkeerplaatsen? We moeten ook durven nadenken over de locatie van de podiumkunstenzaal. Voor N-VA hoeft die zaal met 1.200 zitjes niet noodzakelijk op de Hertogensite te komen. Uit studies blijkt nu al dat de geplande Bruulparking te klein zal zijn om parkeerruimte te bieden aan de bezoekers van de podiumkunstenzaal en de shoppers."





Stelplaats De Lijn

"De oude stelplaats van De Lijn aan het station kan een goed alternatief bieden om te voorkomen dat de omgeving van de Brusselsestraat een verkeersinfarct tegemoet gaat bij uitverkochte voorstellingen. De site aan het station heeft het voordeel dat je er ook gemakkelijk via het openbaar vervoer kan geraken. Bovendien kan je op die locatie ook een fuifzaal integreren."





N-VA stelt nu voor om op de Hertogensite een nieuw museum te realiseren. "Als we daar het Museum van de Toekomst bouwen dan krijg je bezoekers die gespreid komen en gaan", aldus Lorin Parys. "In dat museum kunnen we tonen hoe belangrijk Leuven door de eeuwen heen is geweest voor wereldwijde innovaties. Samen met imec, de KU Leuven, de spinoffs en UZ Gasthuisberg kan dat een nieuwe publieke hotspot worden." Het Leuvense stadsbestuur laat de beslissing over de locatie van de podiumkunstenzaal over aan de volgende coalitie. "De mogelijkheid is voorzien op de Hertogensite maar de beslissing is aan het toekomstige bestuur", aldus schepen Carl Devlies. (BMK)