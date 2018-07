N-VA wil 'cabrio-zwembad' van 50 meter 31 juli 2018

02u25 0 Leuven N-VA lanceert het plan om een 'cabrio-zwembad' van 50 meter te realiseren op de sportsite in Kessel-Lo. Dat is het antwoord van de oppositiepartij op het idee van Mohamed Ridouani (sp.a) om aan de Vaartkom Leuven Bad aan te leggen. "Om het tekort aan zwemwater op te lossen is onze prioriteit een 50-meter bad in Kessel-Lo met een dak dat open kan worden geschoven", zegt Lorin Parys.

Kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) liet zopas optekenen dat Leuven Bad, inclusief strand en palmbomen, perfect realiseerbaar is aan de Leuvense Vaartkom. Dat blijkt volgens de lijsttrekker van sp.a uit de haalbaarheidsstudie. "We bekijken nu hoe we Leuven Bad concreet kunnen inrichten en uitbaten. In de loop van 2019 kan het volgende college Leuven Bad al realiseren", aldus Mohamed Ridouani.





Bij de oppositiepartijen wordt het voorstel niet meteen afgeschoten maar er zijn toch bedenkingen. Zo stelt Lies Corneillie van Groen dat er beter 3 miljoen euro geïnvesteerd zou worden in de waterkwaliteit. "Ook ik droom van Leuven Bad maar stel me dat toch enigszins anders voor. Namelijk met aangelegde pontons aan de oevers om recht in een propere vaart te duiken." N-VA ziet dan weer meer heil in een 'cabrio-zwembad' van 50 meter op de sportsite in Kessel-Lo. "Om het tekort aan zwemwater op te lossen is onze prioriteit een 50-meter bad in Kessel-Lo. Zo verdubbelen we daar capaciteit en hebben we zwemwater dat 12 maanden per jaar beschikbaar is voor de mensen. Met een dak dat open kan worden geschoven, is ons voorstel veruit de goedkoopste optie", aldus Pieterjan Vangerven en kandidaat-burgemeester Lorin Parys van N-VA. (BMK)