N-VA wil asbest weg uit Leuven 11 augustus 2018

Gemeenteraadslid Frieda Aerts en kandidaat Pieterjan Vangerven van N-VA Leuven stellen voor om ook op lokaal niveau werk te maken van de asbest-problematiek. Daarom wil N-VA Leuven dat de stad jaarlijks een samenaankoop-actie organiseert. "Op die manier kunnen we kosten drukken voor de Leuvenaars die asbest in hun woning willen opsporen en verwijderen", zegt Frieda Aerts. De Vlaamse overheid wil dat er tegen 2022 een verplichte opmaak van een asbestinventaris komt bij de verkoop van een gebouw en tegen 2032 een asbestinventaris voor alle gebouwen van voor 2001. Het laten vaststellen van asbest in gebouwen door een expert kost echter geld en de verwijdering nog meer. Pieterjan Vangerven: "Daarom stellen wij met N-VA Leuven voor om een jaarlijkse groepsaankoop vanuit de stad te organiseren. Op die manier kunnen we de prijs voor onze inwoners drukken. Bovendien kunnen lokale overheden subsidies krijgen van OVAM. Onze inwoners maken zich terecht zorgen over asbest. We gaan dan ook een voorstel indienen tijdens de gemeenteraad eind augustus." (BMK)