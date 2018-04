N-VA vraagt uitbreiding bewonerskaart 07 april 2018

02u25 0 Leuven N-VA Leuven vraagt dat ook Leuvenaars met een iets groter voertuig een bewonerskaart kunnen krijgen.

"De blauwe zones zijn deze legislatuur uitgebreid tot meerdere woonwijken in de deelgemeenten maar het huidig parkeerreglement laat enkel bewonerskaarten toe voor wagens van maximaal 4,90 meter lang en 1,90 meter hoog. Zelfstandigen die een kleine bestelwagen gebruiken als persoonlijk voertuig en wonen in de blauwe zone kunnen hiervoor dus geen bewonerskaart krijgen. Ook voor grotere gezinswagens zijn de afmetingen soms een probleem. Het N-VA-voorstel om aan deze bewoners toch een parkeerkaart te geven, werd in de gemeenteraad van maart afgewimpeld. N-VA wil dat ook ondernemende Leuvenaars die voor hun werk een iets groter voertuig nodig hebben parkeerplek kunnen vinden. N-VA Leuven blijft zich daarnaast afvragen waarom de bewonerskaarten in Leuven zoveel duurder moeten zijn den in andere centrumsteden en vraagt hoe dan ook om het reglement over bewonerskaarten te herbekijken", zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys. (BMK)