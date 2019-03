N-VA voert actie tegen ‘boetevalstrikken’: “Grotere cashkoe dan Vrijdagmarkt in Gent” Bart Mertens

18 maart 2019

17u15 2 Leuven Het Leuvense stadsbestuur int 2,4 miljoen euro aan boetes dankzij de ANPR-camera’s aan het Martelarenplein en aan de Spaanse Kroon. Oppositiepartij N-VA omschrijft de bewuste camera’s zonder blozen als de ‘cashkoeien’ voor de stadskas. “Het zijn echte boetevalstrikken. N-VA pleit voor een betere signalisatie”, klinkt het.

ANPR-camera’s zijn anno 2019 alomtegenwoordig in Vlaamse steden. In sommige steden en gemeenten wordt de technologie ingezet om criminelen op te sporen, maar vaak doen ANPR-camera’s ook dienst als digitale politieagent. Of met andere woorden: om verkeersovertreders te betrappen. Niets mis mee, want de regels zijn er voor iedereen maar volgens oppositiepartij N-VA moet de stad de ANPR-camera’s beter signaliseren. “Aan de Spaanse Kroon en op het Martelarenplein hebben drie camera’s al 2,4 miljoen euro aan boetes opgeleverd. Een echte boetevalstrik om de stadskas te spijzen en die wil N-VA wegwerken door duidelijke signalisatietotems te plaatsen aan de ANPR-camera’s”, zegt fractieleider Lorin Parys.

Het maandelijks aantal is wel gedaald maar blijft zeer hoog met gemiddeld 10 boetes per dag Zeger Debyser (N-VA)

Gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA) vroeg de cijfers op bij het stadsbestuur en stelt naar eigen zeggen vast dat het aantal boetes hoog blijft, ondanks de dalende trend. “Sinds de ingebruikname werden op de Oude Baan 17.606 boetes uitgereikt en in de Hoegaardsestraat gaat het om 7.412 boetes. Het maandelijks aantal is wel gedaald maar blijft nog steeds zeer hoog met gemiddeld 10 boetes per dag op de Oude Baan.”

Vrijdagmarkt

Fractieleider Lorin Parys maakt de vergelijking met de Vrijdagmarkt in Gent. “Sinds de installatie van een camera op de Vrijdagmarkt in 2017 moesten al 6.000 automobilisten er voor 300.000 euro boetes betalen. Wel, aan het Martelarenplein betaalden al bijna 60.000 automobilisten een boete voor een totaalbedrag van 1.650.000 euro. De grootste cashkoe van Leuven... Elke maand schrijft het stadsbestuur zo’n 2.000 boetes uit. In 2018 brachten de drie camera’s 2.4 miljoen euro op en binnenkort gaan we naar 34 ANPR camera’s.”

Het stadsbestuur wil de camera’s beter aanduiden via signalisatietotems, maar volgens N-VA komen die totems er niet aan de drie bovengenoemde locaties. “Alleen de nieuwe camera’s krijgen een signalisatietotem maar de camera’s die het meest opbrengen dus niet. We hebben dan maar zelf een waarschuwingsbord geplaatst”, besluit gemeenteraadslid Lies Verlinden (N-VA).