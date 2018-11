N-VA: “Verkeersinfarct in benedenstad” Oppositiepartij bezorgd na afvoeren van geplande Bruulparking Bart Mertens

12 november 2018

18u10 0 Leuven De nieuwe coalitie sp.a/Groen/CD&V schrapt zoals bekend de geplande Bruulparking en dat baart oppositiepartij N-VA zorgen. Volgens Lorin Parys stevent de benedenstad af op een verkeersinfarct, zeker nu de nieuwe Podiumkunstenzaal in dat stadsdeel gerealiseerd zal worden. “Bovendien is er nu al een tegenstelling in het nieuwe college”, klinkt het kritisch.

Exit parking De Bruul. Dat laat de nieuwe coalitie met sp.a, Groen en CD&V aan boord weten in de visienota voor het bestuur van Leuven vanaf januari 2019. Meer concreet zal het nieuwe schepencollege meteen bij de start een studie bestellen om één of meerdere alternatieven te zoeken voor de 600 ondergrondse parkeerplaatsen die de afgevoerde Bruulparking zou tellen. Tegen de zomer van 2018 moet er door de studie meer duidelijkheid komen in het dossier maar oppositiepartij N-VA twijfelt eraan of die deadline wel gehaald zal worden door het nieuwe bestuur.

Positieve zaken

“Ik lees positieve zaken in de visienota zoals bijvoorbeeld de intentie om de wooncrisis aan te pakken maar tegelijkertijd maak ik me ernstige zorgen”, zegt Lorin Parys van N-VA. “De partners in de nieuwe ploeg spreken elkaar nu al tegen. Er komt geen Bruulparking maar voor de verkiezingen waren zowel CD&V als sp.a voorstander. Meer zelfs, voor CD&V was het een breekpunt maar nu 14 oktober achter ons ligt maakt CD&V wel deel uit van een college dat het project schrapt. sp.a keurde de Bruulparking mee goed maar ziet nu plots meer heil in een studie naar een alternatieve locatie. Als ik het allemaal goed begrijp komt er volgens sp.a dus zeker een alternatief in de benedenstad voor de geschrapte Bruulparking. Maar als ik Groen hoor dan is het enkel zeker dat er studie wordt uitgevoerd en is dat alternatief geen zekerheid. Kort samengevat: het parcours van de nieuwe ploeg is nu al bochtiger dan het circuit van Francorchamps.”

Toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) laat alvast optekenen dat de parkeerplaatsen op de Vismarkt worden geschrapt en dat ook de straten rond het plein autoluw zullen worden. “Maar die ingrepen blijven gekoppeld aan alternatieve maatregelen voor parkeren in de benedenstad. Nogmaals, tegen de zomer zal de studie duidelijkheid brengen”, klinkt het. Volgens N-VA is die deadline erg krap maar moet er vooral gedacht worden aan de parkeernood die de nieuwe Podiumkunstenzaal op de Hertogensite met zich zal meebrengen.

Toeschouwers

“Toegegeven, N-VA was in de aanloop van de verkiezingen ook geen voorstander van de Bruulparking omdat wij de Podiumkunstenzaal liever aan het station zou verschijnen. Nu zou die toch in de Brusselsestraat worden gerealiseerd volgens de visienota van het nieuwe bestuur. Waar gaan al die toeschouwers parkeren? De nieuwe zaal zou een capaciteit krijgen van zo’n duizend bezoekers. Ze komen wellicht niet allemaal met een wagen maar toch minstens een aanzienlijk deel ervan. Als er geen alternatief die naam waardig komt voor de Bruulparking mogen de handelaars en de buurtbewoners in de benedenstad zich geregeld aan een verkeersinfarct verwachten. De Bruulparking schrappen is één ding maar uiteindelijk moet er wel een alternatief worden gezocht om de buurt leefbaar te houden.”