N-VA strijdt tegen eenzaamheid 18 april 2018

02u40 0 Leuven N-VA Leuven maakt van de aanpak van eenzaamheid een speerpunt in de verkiezingscampagne. "Eenzaamheid is een onderbelicht probleem in Leuven. Als je op huisbezoek gaat, merk je vaak dat mensen blij zijn om eens met iemand te kunnen praten", zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys.

Eén op vier Vlamingen voelt zich geregeld tot vaak eenzaam en helaas ontsnappen de Leuvenaars niet aan eenzaamheid. Reden genoeg voor N-VA om er een structureel werkpunt van te maken in het beleid. "N-VA is een gemeenschapspartij en wil dat iedereen mee kan in het leven", zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys. "Daarom hebben we 40 goede praktijkvoorbeelden om eenzaamheid aan te pakken gebundeld. We zijn klaar om ermee aan de slag te gaan."





Volgens N-VA zijn het niet enkel ouderen die worden getroffen door eenzaamheid. "Apothekers in Leuven vertellen ons dat sommige patiënten elke dag een andere pijnstiller komen halen om toch maar een klein beetje sociaal contact te hebben. Ook verrassend veel jongere mensen laten optekenen dat ze zich vereenzaamd of sociaal geïsoleerd voelen. Bij de jongeren tussen 13 en 21 jaar en bij de studenten gaat het om 20%. Dat zijn cijfers en verhalen die je als kandidaat-burgemeester in actie laten schieten," besluit Lorin Parys. Schepen Bieke Verlinden (sp.a) staat open voor elk idee in de strijd tegen eenzaamheid maar laat optekenen dat het Leuvense stadsbestuur al heel wat initiatieven nam. (BMK)