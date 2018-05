N-VA stelt afgewerkte kieslijst voor: "Tussen jongste en oudste zit 68 jaar" 07 mei 2018

02u30 0 Leuven N-VA Leuven heeft afgelopen weekend de volledige kieslijst voorgesteld. Opvallend: de oudste kandidaat is 87 jaar, de jongste 19. "Onze lijst is een dwarsdoorsnede van de Leuvense bevolking", legt lijsttrekker Lorin Parys uit.

Parys stelde gisteren 47 mannen en vrouwen voor waarmee N-VA Leuven op 14 oktober naar de verkiezingen trekt. "Het is een ploeg geworden die opnieuw echt naar de Leuvenaars wil luisteren, maar ook een echte dwarsdoorsnede van de bevolking in onze stad", klinkt het. "Tussen onze jongste en oudste kandidaat zit 68 jaar verschil. Fons Smeesters, oprichter van de Leuvense Rijschool Mercator, is 87 jaar en werkt nog elke dag. Brecht Nuyts is 19 jaar en zit nog op school. We hebben voorts singles, samenwonenden, gehuwden, holebi's en hetero's. En ook mensen met een beperking, échte Leuvenaars, en nieuwe Vlamingen afkomstig van Nepal tot Koerdistan."





"Straffe ploeg"

Ook op de lijst: Katia Warny, die de Facebookgroep 'We Love Leuven' oprichtte en bekend is als de vrouw achter 'Nee, tegen het circulatieplan voor Leuven'. Ook René Henrard is geen onbekende in de stad. Hij is de uitbater van schoenmaker De Lepper aan de Tiensepoort. Voorts mag N-VA ook Bert Crombez (die jarenlang De Appel en Meating Room uitbaatte) en Krishna Chhetri (uitbater van bibcafé Van de Velde) in de rangen verwelkomen. "Een heel straffe ploeg die samen met mij en nummer twee Katrien Houtmeyers volop gaat voor de kracht van verandering", besluit Parys. (BMK)