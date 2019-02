N-VA schiet met scherp op Leuven Bad: “Geen oplossing voor tekort aan zwemwater!” Oppositiepartij verkiest nieuw zwembad van 50 meter Bart Mertens

14 februari 2019

16u30 0 Leuven N-VA Leuven pleit opnieuw voor een nieuw zwembad van 50 meter om tegemoet te komen aan het tekort aan zwemwater in de stad. “De meerderheid wil een openluchtzwembad realiseren aan de Vaartkom maar dat is geen oplossing voor het tekort aan zwemwater. Uiteraard klinkt Leuven Bad als muziek in de oren maar het is simpelweg geen prioriteit”, zegt Pieterjan Vangerven van N-VA.

Leuven –tel daar gerust de buurgemeenten bij- kampt met een gebrek aan zwemwater. Dat is een feit en zwemclubs uit de regio hebben het probleem al vaker aangekaart bij het stadsbestuur. Ook oppositiepartij N-VA drong al herhaaldelijk aan om werk te maken van meer zwemwater in de stad. De partij stelt zich dan ook de vraag of de realisatie van Leuven Bad aan de Vaartkom wel een goed idee is gezien de problematiek van het beschikbare zwemwater. Pieterjan Vangerven ziet meer heil in een nieuw zwembad van 50 meter op Leuvens grondgebied.

Een openluchtzwembad in de Vaart klinkt als muziek in de oren bij warme temperaturen maar is het een prioriteit? Pieterjan Vangerven (N-VA Leuven)

“Een openluchtzwembad in de Vaart klinkt zeker als muziek in de oren bij warme temperaturen maar is het een prioriteit in een stad die kampt met een gebrek aan zwemwater voor scholen en clubs? Wat mij betreft niet. N-VA Leuven schuift opneiuw de bouw van een 50-meter bad op de sportsite van Kessel-Lo naar voren als eerste prioriteit. Onze partij blijft op dezelfde nagel kloppen, simpelweg omdat de nood aan meer zwemwater dat dagdagelijks gebruikt kan worden hoog is onze stad.”

Bewegende wanden

Leuven Bad zou iets meer dan 5 miljoen euro kosten, zo bleek uit een studie. Dat bedrag is echter onvoldoende om een nieuw zwembad van 50 meter te realiseren. “Wij zijn met experts gaan praten. Voor het dubbele van het investeringsbedrag voor Leuven Bad kan je een 50-meterbad bouwen op de sportsite van Kessel-Lo”, reageert Pieterjan Vangerven. “Voor die prijs heb je geen gewoon zwembad met banen van 50 meter maar een modern zwembad met bewegende wanden en een bodem die toelaat dat het bad opgedeeld kan worden. Een dergelijke zweminfrastructuur kan elke dag van het jaar worden gebruikt door scholen, zwemclubs en recreatieve zwemmers. Dat kan van Leuven Bad niet worden gezegd.”

Inspraak

Het zwembad in Kessel-Lo is inderdaad verouderd en de kosten voor isolatie, verwarming en onderhoud lopen op. Volgens N-VA Leuven rechtvaardigen die stijgende kosten de aanleg van een nieuw en modern zwembad. “Ik herinner er ook aan dat de financiële dienst van de stad Leuven negatief advies gaf voor Leuven Bad. N-VA sluit zich ook aan bij de kritiek van een aantal buurtbewoners op het project. Je kan je de vraag stellen of het met de klimaatneutrale ambities in het achterhoofd ecologisch verantwoord is om Leuven Bad te realiseren. Er zijn toch vragen over te stellen, zeker als ze er in de winter ook nog een schaatsbaan van willen maken. De beslissing over Leuven Bad lijkt al genomen maar van inspraak is tot op heden geen sprake geweest.” Burgemeester Mohamed Ridouani –die momenteel in India is op handelsmissie- liet eerder deze week al optekenen dat hij nog dit voorjaar gaat praten met de buurtbewoners van de Vaartkom over Leuven Bad.