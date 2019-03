N-VA opent hoofdkwartier ‘Het Nest’ in Leuven, maar Theo Francken overleeft het niet (zijn sticker op het raam, welteverstaan) Bart Mertens

22 maart 2019

18u30 0 Leuven N-VA heeft zopas haar Vlaams-Brabantse hoofdkwartier geopend in de Bondgenotenlaan in Leuven. Dat verliep niet zonder slag of stoot want nog voor de officiële opening was de partij al het slachtoffer van een vandalenstreek. De lijm van de sticker van Theo Francken op ware grootte was nog niet droog of een tegenstander vernielde hem… Of de andere kopstukken Lorin Parys en Katrien Houtmeyers hetzelfde lot zullen ondergaan, valt nog af te wachten.

Je hoort het wel eens vaker: de politiek is harde stiel anno 2019. In de eerste plaats verloopt de strijd tussen politici in debatten steeds vaker bitsig – zeker in aanloop naar verkiezingen - maar dat is niet nieuw. Herinner u maar hoe Louis Tobback (sp.a) destijds als oppositielid tekeer ging, zowel in de Leuvense gemeenteraad als in het parlement. En toch lijkt het erop dat politici vandaag de dag nog meer dan vroeger een olifantenhuid moeten kweken. De sociale media zijn daar niet vreemd aan, maar de gevolgen van de polarisering merk je ook op straat. N-VA kan er van meespreken want nog voor ze hun hoofdkwartier ‘Het Nest’ konden openen in de Leuvense Bondgenotenlaan was de partij al het mikpunt van een vandalenstreek. Kop van jut was Theo Francken, of beter gezegd de sticker op ware grootte van Francken die op het kersverse hoofdkwartier was gekleefd. “Alweer vandalisme tegen onze partij. Heel jammer en vooral zinloos”, aldus Francken.

De sticker van Theo Francken heeft geen 24 uur op het raam gehangen. Droevige vandalenstreek! Lorin Parys

“De sticker heeft geen 24 uur op het raam gehangen. Er hangt ondertussen al een nieuwe”, reageert Lorin Parys, fractieleider voor N-VA in Leuven en derde op de Vlaamse lijst voor de verkiezingen van 26 mei. Parys heeft overigens ervaring met vandalenstreken want campagnecaravan Molly werd al in brand gestoken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. “Molly zal ook van de partij zijn in deze campagne. N-VA laat zich niet intimideren door vandalenstreken”, aldus Parys nog. Het is maar de vraag hoe lang de sticker van Parys de nachtelijke Bondgenotenlaan zal overleven. Hetzelfde verhaal voor Katrien Houtmeyers, die vanuit het niets de derde populairste politica van Leuven werd bij de gemeenteraadsverkiezingen. “Ook ik heb al ervaring met vandalenstreken”, vertelt Houtmeyers. “Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben ze een levensgrote pancarte van mezelf schaamteloos onthoofd. Ik vond dat behoorlijk ver gaan, maar ik laat me niet intimideren. Integendeel, het maakt me nog sterker en geeft me nog meer goesting om mijn vijfde plaats op de federale lijst met vuur te verdedigen. Er is nood aan sterke vrouwen in het parlement.”

Over naar de campagne dan maar want vanuit ‘Het Nest’ in Leuven wil N-VA haar politieke positie in Vlaams-Brabant consolideren en zo mogelijk verder uitbouwen. Vlaams minister Ben Weyts wil volop inzetten op mobiliteit. “Ik wil verder blijven investeren in een betere Vlaams-Brabantse mobiliteit. Dat doen we nu al maar we gaan nog een versnelling hoger schakelen met een budget dat ruim vier keer hoger ligt in vergelijking met het huidige budget.” Lorin Parys wil dan weer werk maken van een betere zorg in de meest brede betekenis van het woord terwijl Katrien Houtmeyers oog wil blijven hebben voor de belangen van het bedrijfsleven en de KMO’s. Theo Francken tot slot ontpopt zich als een groene jongen en beseft naar eigen zeggen dat klimaat belangrijk is voor de huidige en de komende generaties. “Maar we willen wel realistische maatregelen nemen die haalbaar zijn voor iedereen. Je moet als politicus geen holle slogans meebrullen maar beslissingen nemen die echt iets opleveren voor een beter milieu.”