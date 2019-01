N-VA: “Minder boetes voor zorgverleners” Oppositiepartij stelt voor om parkeertijd uit te breiden in Leuven Bart Mertens

25 januari 2019

10u30 0 Leuven Oppositiepartij N-VA vraagt een uitbreiding van het zorgparkeren in Leuven. Op die manier zouden zorgverleners zoals artsen en thuisverplegers minder boetes oplopen tijdens het uitoefenen van hun beroep. “We stellen ook voor om mits het akkoord van de eigenaar toe te laten om zorgverleners te laten parkeren voor garagepoorten”, zegt Zeger Debyser (N-VA).

Zelfredzaamheid en langer thuis wonen zijn anno 2019 beleidsdoelstellingen die steeds meer aandacht krijgen in onze samenleving. Niet onlogisch gezien de vergrijzing die op ons afkomt de komende jaren. Uiteraard vraagt langer thuis wonen een goed uitgebouwd systeem van thuiszorg en dat is er ook maar toch trekken heel wat zorgverleners aan de alarmbel. De reden? Parkeerproblemen in hartje Leuven tijdens het uitoefenen van hun beroep. Oppositiepartij N-VA springt nu mee op de kar en vraagt aan het nieuwe Leuvense stadsbestuur om extra maatregelen te nemen. “Onderweg naar een patiënt gaat er veel kostbare tijd verloren door zoekverkeer naar een vrije parkeerplaats. De boetes die zorgverlenders daarbij oplopen zijn niet goed voor het humeur en de portemonnee”, zegt Zeger Debyser van N-VA.

Langere parkeertijd

Onder meer op vraag van N-VA Leuven werd na de invoering van het circulatieplan al een parkeerkaart ingevoerd voor zorgverstrekkers in de autoluwe zone in Leuven-centrum. De oppositiepartij stelt nu een verdere uitbreiding voor van het zogenaamde ‘zorgparkeren’. “Ook buiten de autoluwe zone wonen zieke en zorgbehoevende mensen”, stelt tandarts Debby Appermans (N-VA). “We pleiten er dan ook voor om de parkeerkaart voor zorgverstrekkers uit te breiden tot de hele stad.” Ook osteopate Veerle Bovyn (N-VA) komt met een voorstel. “We willen de parkeertijd –momenteel bedraagt die 1 uur– verlengen. Vooral voor de thuisverpleging is 1 uur niet realistisch. Vaak bezoekt men immers meerdere patiënten vanuit één parkeerlocatie. Daarom vragen we aan de stad Leuven om in dialoog te gaan met de sector en de parkeertijd aan te passen aan hun noden.”

Gent en Antwerpen

N-VA wil het verder ook mogelijk maken om zorgverleners te laten parkeren voor garagepoorten van privépersonen. “Mits toelating van de eigenaar zou dat toch moeten kunnen”, laat Zeger Debyser (N-VA) –arts van opleiding- optekenen. “We hebben dat voorstel al eens gedaan in de vorige bestuursperiode. De eigenaar van een garage zou zich akkoord kunnen verklaren door een speciale sticker op de garagepoort te kleven. Dat is geen nieuw systeem want in andere steden is er al zo’n sticker. Ik denk bijvoorbeeld aan Diksmuide en Eeklo maar ook aan Gent en Antwerpen. Aan dat rijtje zou Leuven toegevoegd moeten worden want dat bespaart de zorgverleners een lange zoektocht naar een vrije parkeerplaats in de buurt. Leuven is een zorgzame stad en met onze eenvoudige voorstellen kan de zorg nog beter worden in de toekomst.”

