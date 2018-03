N-VA Leuven bezorgd over veiligheid Sneppenstraat: "Alsof er een dinosaurus is doorgelopen" 15 maart 2018

Oppositiepartij N-VA maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Sneppenstraat in deelgemeente Kessel-Lo. Dat laat gemeenteraadslid Fred Debrun weten in een mededeling. "Door werkzaamheden van een aannemer ligt de straat erbij alsof er een dinosaurus is doorgelopen", klinkt het. "Er zijn putten van wel tien centimeter diep en van een halve meter breed. Fietsers, voetgangers en autobestuurders hebben het moeilijk om te laveren tussen verzakte borduurstenen en de asfaltweg die op een legpuzzel lijkt. Dit is erg gevaarlijk voor de verkeersveiligheid."





"Ik ben niet akkoord met de uitspraak van schepen Dirk Robbeets (sp.a) in de commissie Openbare Werken dat de deelgemeenten al veel aandacht hebben gekregen. Ik vraag aan het stadsbestuur om de situatie in de Sneppenstraat dringend recht te zetten om de veiligheid opnieuw te garanderen." (BMK)