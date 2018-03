N-VA legt bommetje onder Shop&Go MAAR STADSBESTUUR NIET VAN PLAN OM GRATIS PARKEERTIJD TERUG TE SCHROEVEN BART MERTENS

15 maart 2018

02u33 0 Leuven N-VA heeft gisteren een bommetje gelegd onder de intentie van het stadsbestuur om gratis parkeren op Shop&Go-plaatsen te verlengen van 30 naar 45 minuten. "Volgens een ministerieel besluit moet er een parkeerschijf worden gebruikt als de parkeertijd langer is dan 30 minuten. Dat valt niet te combineren met een controle door sensoren", klinkt het. Het schepencollege is allerminst van plan om de beslissing terug te draaien.

Eind vorig jaar besliste het Leuvense stadsbestuur op vraag van de handelaars om de gratis parkeertijd op een Shop&Go-plaats op te trekken van 30 naar 45 minuten. Een half uur bleek immers te kort om een boodschap te kunnen doen in de stad. Gejuich op alle banken, maar volgens oppositiepartij N-VA is de overwinning nog niet helemaal binnen. Er bestaat immers een ministerieel besluit uit 1976 dat bepaalt dat je verplicht een parkeerschijf moet gebruiken als de parkeertijd langer is dan 30 minuten. Dat ministerieel besluit mag dan wel oud zijn maar het is nog wel van kracht in de wegcode. "De beloofde 45 minuten gratis parkeren staat op de helling", zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA). "Het stadsbestuur heeft nu twee opties: ofwel gooit men de 100.000 euro investering in parkeersensoren in de vuilnisbak ofwel breekt men de belofte aan de Leuvenaars en de handelaars. In beide gevallen is de Leuvenaar de geschoren aap."





Gedateerd en geen wet

In het Leuvense schepencollege maken ze zich geen zorgen over de bestaande regelgeving. Meer zelfs, zowel schepen Carl Devlies (CD&V) als schepen Erik Vanderheiden (CD&V) blijven erbij dat de gratis parkeertijd vanaf volgende week dinsdag wordt uitgebreid naar 45 minuten. "En de controle zal gebeuren door de parkeersensoren", klinkt het. "N-VA komt aandraven met een ministerieel besluit uit een ver vervlogen tijd. Toen was er uiteraard nog geen sprake van parkeersensoren. Het is gedateerd en het is niet eens een wet of een KB. Wij blijven trouw aan onze belofte en breiden de parkeertijd uit naar 45 minuten."





N-VA neemt akte van de intenties van het stadsbestuur maar waarschuwt er wel voor dat overtreders hun retributie kunnen aanvechten. "Elke retributie op een Shop&Go-plaats dreigt ongeldig te worden verklaard", stelt Lorin Parys. "Het stadsbestuur weet overigens al drie weken dat er een conflictsituatie is ontstaan, maar gaat toch koppig door met het plan."





Politieke zet

Het klopt inderdaad dat het schepencollege op 23 februari werd ingelicht door de directie Ruimtelijke Ontwikkeling afdeling Mobiliteit over de conflictsituatie met de bestaande regelgeving. In die communicatie werd aangeraden om de parkeerduur van 30 minuten op Shop&Go-plaatsen te behouden omdat die optie de enige is conform de huidige regelgeving. In elk ander scenario verwacht de afdeling Mobiliteit klachten en/of betwistingen en problemen met de handhaving. Schepen Carl Devlies (CD&V) laat zich niet afschrikken door dat scenario. "Overtreders kunnen een retributie altijd betwisten en we zullen wel zien wat de beslissing zal zijn in zo'n geval. Wat echt telt, is dat men op hoger politiek niveau de wetgeving moet aanpassen aan de moderne tijd. En dan stelt er zich geen enkel probleem meer in wat ik zou durven omschrijven als een politieke zet vanuit de oppositie om verwarring te zaaien naar aanleiding van een wijziging die goed is voor de Leuvenaar en de bezoeker."