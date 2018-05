N-VA kaart 'te dure straatveegmachines' aan 31 mei 2018

02u37 0 Leuven Het antwoord van het stadsbestuur op de wooncrisis in Leuven is om bijna 1 miljoen euro uit te geven om 4 arbeiderswoningen om te vormen tot een magazijn voor straatveegmachines. Dat stelt N-VA.

"In een stad met een wooncrisis, kan je met 1 miljoen euro 6 gezinnen huisvesten in plaats van 30 straatveegmachines zoals het stadsbestuur nu doet," zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys.





"In de Straatjesgang staan een viertal arbeiderswoningen geklasseerd als erfgoed. De panden worden omgeven door de mooie tuin Dewalque. De stad verwierf de woningen en de grond voor 1 symbolische euro en wil er een magazijn voor maken voor 30 straatveegmachines", zegt Parys.





"De initiële raming voor de renovatie kwam op 500.000 euro. Veel geld voor een magazijn zonder uitbreidingsmogelijkheid en een buurtlokaaltje dat niet eens bereikbaar is door minder mobiele mensen. Nu blijkt de aanbesteding op 916.000 euro te komen of 30.000 euro per karretje. Door werken in eigen beheer te doen wordt de geraamde kost verlaagd naar 745.000 euro, maar in feite moet dat eigen beheer ook worden aangerekend", vertelt N-VA gemeenteraadslid Griet Valgaeren. (ADPW)