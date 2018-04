N-VA kaart 'dure bewonerskaarten' aan 27 april 2018

Uit de uitzending van Hautekiet op Radio 1 bleek dat Leuven de duurste stad is voor eigen bewoners om te parkeren. Het parkeerbeleid van sommige steden en gemeenten wekt bij veel mensen ergernis op. "Daar doen we wat aan," zegt Zeger Debyser, fractieleider van de N-VA in Leuven. "Parkeerbeleid is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsbeleid maar ook van het handelsbeleid van een stad. Parkeerinkomsten mogen niet gewoon de cash koe van het bestuur zijn. Leuven is de duurste stad voor eigen bewoners om te parkeren, dat moet veranderen. En voor bezoekers moet het makkelijker worden om je weg naar een vrije parkeerplaats te vinden. Zo rijdt iedereen minder kilometers en doen we echt iets om Leuven klimaatneutraal te maken," zegt kandidaatburgemeester Lorin Parys. In bijna alle centrumsteden is de eerste bewonerskaart gratis. In Leuven kost die 60 euro. In steden als Antwerpen, Brugge, Genk en Mechelen is ook de tweede bewonerskaart gratis."De N-VA Leuven wil enkel de administratieve kost aanrekenen voor de eerste kaart, 10 euro. Voor de tweede bewonerskaart brengen we de prijs meer in lijn met de andere centrumsteden en rekenen we in plaats van 300 euro maar 60 euro meer aan", zeggen Parys en Debyser. (ADPW)