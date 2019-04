N-VA is kritisch voor nieuwe podiumkunstenzaal: “De bouw is nog niet begonnen en de prijs is al verdubbeld.” Bart Mertens

16 april 2019

18u30 0 Leuven De nieuwe podiumkunstenzaal op de Hertogensite belooft een architecturaal pareltje te worden nu het Londense topkantoor Sergison Bates aangeduid is als ontwerper. Oppositiepartij is vol lof over het ontwerp maar stelt zich wel vragen bij de prijs. “Aanvankelijk was er sprake van een budget van zo’n 30 miljoen euro maar ondertussen blijkt dat het project 60 miljoen euro zal kosten”, zegt Lorin Parys.

“De stad Leuven is op zoek naar een sterk ontwerpteam dat haar kan bijstaan bij de ontwikkeling van nieuwe ‘state of the art’ culturele infrastructuur op een unieke stedelijke locatie. Toparchitectuur moet hier in dialoog gaan met waardevol erfgoed. De aanleg van het aanpalend openbaar domein behoort eveneens tot de ontwerpopgave. Het programma omvat ook een ondergrondse fietsenstalling met plaats voor een 300-tal fietsen. De ontwerpenwedstrijd wordt gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.” Dat staat er te lezen op vlaamsbouwmeester.be over de nog te bouwen podiumkunstenzaal op de Hertogensite in Leuven met de stad Leuven als bouwmeester. Eveneens vermeld: het budget is 33 miljoen euro exclusief btw en erelonen met een bovengrondse oppervlakte van 7.400 vierkante meter, een ondergrondse oppervlakte van 7.800 vierkante meter en de omgevingsaanleg van ongeveer 6.000 vierkante meter.

Het Londense topkantoor Sergison Bates haalde de opdracht binnen en maakt indruk met het ontwerp dat op de tafel van de stad Leuven werd gelegd. Prachtige architectuur die veel lof krijgt, zelfs vanuit de oppositie. Diezelfde oppositie stelt zich wel vragen bij het prijskaartje. Volgens Lorin Parys (N-VA) is de kostprijs van de zaal al verdubbeld in vergelijking met de oorspronkelijke raming. “Aanvankelijk werd er gesproken over een kostprijs van 25 à 30 miljoen euro. Nu lezen we in een mededeling van de stad Leuven een bedrag van 60 miljoen euro. CD&V en sp.a zien de bouw van de podiumkunstenzaal als een prioriteit en sp.a is zelfs al veel langer gewonnen voor het plan om een nieuwe cultuurzaal te realiseren in Leuven. Ze omschreven het zelfs als een absolute must. Schepen Denise Vandevoort liet optekenen dat de stad via een privaat publieke samenwerking een multifunctioneel centrum wil bouwen waar niet enkel podiumkunsten maar ook congressen georganiseerd kunnen worden. Op die manier zou Leuven volgens de schepen van Cultuur een cultureel topstuk worden. Dat is allemaal goed nieuws maar aan dat cultureel topstuk hangt een hoog prijskaartje. De bouw is nog niet eens begonnen en de prijs is al verdubbeld.”

In Brugge hebben ze ook zo’n zaal gebouwd en die deed de stadsbegroting bijna kapseizen Lorin Parys van N-VA

“In Brugge hebben ze ook zo’n zaal gebouwd en die deed de stadsbegroting bijna kapseizen”, gaat Parys verder. “De verpakking is er nu en ze is mooi maar we willen toch ook graag weten wat er in de doos zit. N-VA wil graag het zakelijk plan zien van de exploitatie van de podiumkunstenzaal. En vooral: hoeveel gaat dit de Leuvenaars kosten? Waar de duizend bezoekers gaan parkeren, blijft trouwens ook een raadsel voorlopig want de nabijgelegen Bruulparking is van de tekentafel naar de vuilnisbak verhuisd.”

Vlaamse overheid

Schepen Carl Devlies (CD&V) wil voorlopig niet reageren op de kritiek van N-VA over de kostprijs. Hij wil de commissie van volgende week afwachten om het dossier verder toe te lichten. De stad Leuven liet gisteren nog weten in een mededeling dat het voor de kostprijs ook rekent op “een substantiële bijdrage van de Vlaamse overheid”. Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) sluit zich aan bij schepen Devlies. “Van één ding mag de Leuvenaar zeker zijn: het departement gooit het geld niet door ramen en deuren naar buiten!”