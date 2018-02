N-VA herdenkt Leuven Vlaams: kritiek blijft niet uit 26 februari 2018

02u39 0 Leuven Meer dan duizend geïnteresseerden hebben afgelopen zaterdag deelgenomen aan het herdenkingsprogramma voor vijftig jaar Leuven Vlaams, georganiseerd door N-VA. Maar kritiek bleef niet uit. "Ik vind het niet kunnen dat eender welke partij het publiek domein inpalmt om reclame te maken", zegt gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld).

Leuven Vlaams leidde destijds tot de splitsing van de Katholieke Universiteit Leuven. Oppositiepartij N-VA nam afgelopen weekend het voortouw om die historische gebeurtenis van vijftig jaar geleden te herdenken. In een volledig gevulde Aula Pieter De Somer namen onder meer kandidaat-burgemeester Lorin Parys en N-VA-voorzitter Bart De Wever het woord. In de stad zelf werden ook verschillende wandelingen georganiseerd, waarbij de belangrijkste locaties van Leuven Vlaams aan bod kwamen. "Meer dan duizend mensen namen deel aan de herdenking", aldus Lorin Parys. "Een groot succes. En het beste bewijs dat de revolutionaire sfeer van Leuven Vlaams bij heel wat mensen leeft. De begeleide wandelingen waren helemaal volgeboekt en met levensgrote foto's werden acht historische locaties in de kijker gezet. De meer dan geslaagde dag werd in Salons Georges afgesloten met een Sixties-fuif."





Panelen

Hoewel Leuven Vlaams zonder twijfel een historische gebeurtenis was, weerklinkt er ook kritiek op de herdenking die N-VA organiseerde. "Ik wil niet kleinzielig doen, maar ik vind het niet kunnen dat eender welke partij het publieke domein inpalmt om reclame te maken", zegt gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld). "Op verschillende locaties in de stad stonden panelen van N-VA met een verwijzing naar Leuven Vlaams. Ik moet wel zeggen dat het spijtig is dat de stad Leuven en de KUL geen initiatief genomen hebben om de studentenrevolte te kaderen in een breder maatschappelijk en historisch perspectief."





Schepen Dirk Vansina (CD&V) bevestigt dat er geen herdenking door stad of universiteit gepland werd. "Maar dat betekent niet dat we het belang van Leuven Vlaams niet willen erkennen", klinkt het. "Op 11 juli zal het thema zeker aangeraakt worden, en ook de film over Leuven Vlaams hebben we als stad al gesponsord." (BMK)