N-VA gaat voor 50 meter-zwembad OPPOSITIEPARTIJ ZIET SPORTSITE KESSEL-LO ALS IDEALE LOCATIE BART MERTENS

16 mei 2018

02u30 0 Leuven Oppositiepartij N-VA wil het imago van Leuven als echte sportstad verder uitbouwen. Speerpunt in het sportplan van kandidaat-burgemeester Lorin Parys is een zwembad van 50 meter. "We horen altijd dat zo'n zwembad te duur zou zijn, maar dat is niet zo. De sportsite in Kessel-Lo is wat mij betreft de ideale locatie."

Kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) heeft samen met zijn ploeg een sportplan gelanceerd voor Leuven. De oppositiepartij erkent dat Leuven al grote stappen zette om uit te groeien tot een echte sportstad maar geeft ook aan dat er nog werk aan de winkel is. Meer concreet wil N-VA onder meer een vakantie/weekend-sportkaart lanceren in samenwerking met de KU Leuven. Ook meer samenwerkingen om Leuven uit te bouwen tot de SportsTech-hoofdstad van Europa staan op het verlanglijstje van N-VA. "We willen met dit Leuvens sportplan een versnelling hoger schakelen en onze stad niet enkel als kennis- en cultuurstad positioneren maar ook als een echte sportstad. Met een uitgebreid sportaanbod, aangepaste activiteiten voor ouderen en voor mensen met een beperking en vooral een stad met een goede infrastructuur. Sport brengt alle Leuvenaars samen en wij zetten in op die verbindende factor", aldus lijsttrekker Lorin Parys die zich samen met nummer twee Katrien Houtmeyers in een sportief pakje hulde voor de gelegenheid.





Wachtlijsten

N-VA wil ook tegemoet komen aan het gebrek aan zwemwater in onze regio en wel met een zwembad van 50 meter. "We zien de sportsite van Kessel-Lo als de ideale locatie", aldus Lorin Parys. Blijft de vraag: is dat wel betaalbaar? De huidige meerderheid is daar niet zo zeker van maar N-VA-kandidaat Pieterjan Vangerven, zelf voormalig Belgisch zwemkampioen, heeft een oplossing gevonden bij een gespecialiseerde firma in Nederland. "We moeten echt iets doen aan de wachtlijsten bij de zwemclubs. N-VA wil tegemoet komen aan dat probleem met de realisatie van een 50 meter-bad. De kostprijs voor de bouw wordt geschat op 12 miljoen euro en de jaarlijkse uitbatingskosten op 1,2 miljoen euro. Ter vergelijking: de huidige meerderheid betaalt jaarlijks net iets meer dan 1,5 miljoen euro aan Sportoase voor de uitbating van het zwembad op de Philipssite."





Tot slot wil N-VA ook nog een balsportenhal met digitale belijning realiseren in Leuven. Sportcoach en nummer 11 op de lijst van N-VA Ralph Opdebeeck meent dat het nieuwe bestuur net een stapje verder moet durven gaan met een ambitieus sportbeleid. "Net zoals de zwembaden zitten ook de sporthallen aan hun maximale capaciteit. De bouw van een nieuwe balsportenhal dringt zich dan ook op. Het huidige stadsbestuur wil een nieuwe zaal realiseren in Heverlee en we steunen die ambitie maar we gaan nog een stapje verder door digitale belijning toe te voegen aan het project."