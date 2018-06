N-VA: "Fietsbrug Heverlee dringend opknappen" 08 juni 2018

N-VA Leuven klaagt de toestand aan van de fietsersbrug over de spoorweg die in Heverlee de Brugstraat met de Tivolistraat verbindt. "De veelgebruikte brug is besmeurd met graffiti-tags en heeft de uitstraling van een gure achterbuurt", zeggen Liesbeth Stroobandt en Frieda Aerts. "Wij stellen voor om de brug aan de Tivolistraat door jongeren te laten verfraaien. De brug bevat vele meters aan ruimte voor kunstwerken die jongeren kunnen maken in samenwerking met graffiti-artiesten. In het centrum van Leuven werden bijvoorbeeld ook al elektriciteitskasten op een succesvolle manier beschilderd." In 2017 gebeurde hetzelfde al met de tunnel aan de Bosstraat in Wilsele. Recentelijk kreeg ook de brug aan de Geldenaaksebaan een opknapbeurt. (BMK)