N-VA: “Deelgemeentehuis Kessel-Lo staat 60 % van de tijd leeg” Bart Mertens

22 februari 2019

12u30 0 Leuven Stel de deelgemeentehuizen open voor Leuvense verenigingen…Dat zegt Katelijne Dedeurwaerder van N-VA Leuven. “Het deelgemeentehuis Kessel-Lo staat bijvoorbeeld 60% van de tijd leeg. Dat is toch zonde”, klinkt het kritisch.

N-VA Leuven pleit voor een meer efficiënt gebruik van de deelgemeentehuizen in Kessel-Lo, Heverlee en Wilsele. “Onze Leuvense verenigingen hebben een tekort aan ruimte en tegelijk staan de deelgemeentehuizen meer dan de helft van de tijd leeg”, zegt Katelijne Dedeurwaerder (N-VA). Het gemeenteraadslid kwam tot die conclusie na een eigen onderzoek en een schriftelijke vraag aan het stadsbestuur. Hoewel uit het antwoord van de stad blijkt dat een aantal verenigingen al een vaste stek vonden in de deelgemeentehuizen –waaronder Theatergroep TGAT en Frascati Symphonic- blijkt toch dat bijvoorbeeld het deelgemeentehuis van Kessel-Lo er 40 % van de tijd verlaten bij staat. “Overdag staat het bijna altijd leeg. In Heverlee wordt het gebouw gelukkig wel intensiever gebruikt maar ook niet voor 100%. Voor Wilsele waren er geen cijfers beschikbaar wegens verbouwingen voor de bibliotheek.”

Stadsmagazine

N-VA Leuven wil het stadsbestuur nu in beweging krijgen om actief op zoek te gaan naar verenigingen die gebruik willen maken van de leegstaande infrastructuur. “Op de volgende gemeenteraad stellen we voor dat het stadsbestuur ook de ruimtes in de deelgemeentehuizen via een online toepassing beschikbaar maakt voor activiteiten”, zegt Tine Eerlingen (N-VA). “Zo ondersteunen we onze verenigingen die het vaak moeilijk hebben om plek te vinden. Tenslotte vragen we dat het stadsbestuur ook via de website en het stadsmagazine bekend maakt dat de deelgemeentehuizen gebruikt kunnen gebruikt worden door Leuvenaars en verenigingen.”