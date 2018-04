N-VA: "288 extra plaatsen in Sint-Pieterscollege" 19 april 2018

Kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) laat optekenen dat het lijkt alsof Stevie Wonder aan het stuur zit inzake onderwijsbeleid in Leuven. Daarmee doelt Parys op kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) die volgens N-VA een goed nieuws-show brengt naar aanleiding van de invoering van een digitaal inschrijvingssyteem voor alle Leuvense secundaire scholen. "Schepen Ridouani vraagt in één beweging aan de Vlaamse overheid extra middelen voor capaciteitsuitbreiding. In februari 2016 kende de Vlaamse overheid meer dan 5 miljoen euro middelen toe voor extra capaciteit in het Leuvens onderwijs. Daarvan was 4.870.000 euro nog niet gebruikt. En twee weken geleden is er welgeteld één dossier voor een huursubsidie ingediend om extra plaatsen te creëren in het Leuvens onderwijs. Het gaat om 288 plaatsen in het Sint-Pieterscollege door ruimte te huren in het oude Rega Instituut in de Minderbroerstraat. Ik zal er bij de Vlaamse overheid op aandringen dat het Sint-Pieterscollege effectief 288 extra plaatsen kan creëren. Echter, samengevat heeft schepen Ridouani nog voor geen derde van de plaatsen die hij zegt nodig te hebben dossiers ingediend of gerealiseerd. Het lijkt wel alsof Stevie Wonder aan het stuur zit als het aankomt op onderwijsbeleid in Leuven. De Leuvense kinderen en ouders die geen plek vinden in onze scholen verdienen beter." (BMK)