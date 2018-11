Myriam Fannes (sp.a) neemt afscheid van seniorenraad Bart Mertens

22 november 2018

15u50 0 Leuven Schepen Myriam Fannes (sp.a) heeft afscheid genomen van de Leuvense seniorenraad. Fannes werkte naar eigen zeggen altijd goed samen met de raad als schepen van Senioren.

“Ik bedank iedereen voor de constructieve bijdrage tijdens de voorbije jaren”, aldus de schepen. Myriam Fannes (sp.a) was de voorbije twee legislaturen actief als schepen van Senioren, Stadsreiniging, Openbaar Groen en Begraafplaatsen. Ze staat bekend als een politica die altijd recht door zee gaat en haar diensten altijd blijft steunen, ook in kwade dagen. Fannes was op 14 oktober nog kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen maar ambieerde met plaats 44 geen schepenambt meer. Uiteindelijk zal ze vanaf januari 2019 niet meer zetelen in de Leuvense gemeenteraad, ondanks het feit dat ze nog steeds heel populair is in Kessel-Lo en Wilsele. Myriam Fannes laat de seniorenraad nu in handen van haar opvolgster en partijgenote Denise Vandevoort. Zij is naar eigen zeggen klaar om de uitdagingen van de toekomst met beide handen in goede banen te leiden.