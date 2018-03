Muzikale reanimatiemarathon in provinciehuis 15 maart 2018

Het is Week van de Zorg en bijgevolg krijgt 'leren reanimeren' veel aandacht. Zo was er in het Provinciehuis in Leuven een reanimatiemarathon. Studenten van UCLL en van het Sint-Franciscusinstituut Verpleegkunde leerden zoveel mogelijk mensen hoe ze levens kunnen redden. Leuk meegenomen was dat ze dat deden op de tonen van bekende artiesten zoals de Bee Gees, Justin Timberlake en Beyonce.





"De nummers van de bekende artiesten geven het ritme van de reanimatie aan", aldus Karen Vansteenkiste, teamleider Verpleegkunde in UCLL. Ook vandaag wordt er nog gereanimeerd in Leuven en wel in het Sint-Pieterscollege in de Minderbroedersstraat. Zo'n 150 scholieren zullen de basistechnieken aangeleerd krijgen om levens te redden. Nog dit: van de 10.000 burgers die jaarlijks een hartstilstand krijgen, overleeft gemiddeld slechts 10% door het gebrek aan onmiddellijke en adequate hulp. Door de bevolking beter te informeren, kan dit cijfer stijgen tot 20%. Of anders gezegd: jaarlijks zouden ongeveer 1.000 mensenlevens gered kunnen worden in ons land. (BMK)