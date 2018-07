Muziekcentrum Alamire krijgt 400.000 euro 23 juli 2018

Op voorstel van Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) heeft de Vlaamse regering beslist om jaarlijks minstens 400.000 euro te investeren in de Leuvense Alamire Foundation, een internationaal centrum voor de studie van muziek tot 1800 in de Lage Landen. Dat bedrag kan jaarlijks oplopen tot 800.000 euro.





Alamire Foundation is een samenwerking tussen de onderzoeksgroep musicologie van KU Leuven en het impulscentrum voor muziek Musica. Het onderzoek spitst zich onder meer toe op de Vlaamse polyfonisten van de vijftiende en zestiende eeuw. Alamire huist in de Abdij van 't Park in Heverlee. Met de investering kan de stichting de omslag maken van materieel naar digitaal erfgoed. Om de in handschriften overgeleverde muziek te laten weerklinken beschikt Alamire over een geluidslab. Dat wordt geïntegreerd in een stemmenbibliotheek die in september opent.





(KAR)