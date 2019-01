Muurschildering Humblet blijft behouden Ontwikkelaar Ertzberg vervangt oude brandweerkazerne door project The View Bart Mertens

14 januari 2019

19u31 0 Leuven Ontwikkelaar Ertzberg behoudt de muurschildering van Theo Humblet in de oude brandweerkazerne langs de Vaart. Het bekende gebouw gaat tegen de grond voor project The View dat 160 appartementen, 16 sociale huurwoningen en 16 stadswoningen in de aanbieding heeft. “Dat we een werk van dit kaliber recupereren op deze manier is een unicum”, zegt Benoît Broos van Ertzberg.

De werkzaamheden voor woonproject The View aan de Vaartkom in Leuven zijn van start gegaan. De voormalige brandweerkazerne maakt plaats voor 160 appartementen, 16 sociale huurwoningen en 16 stadswoningen. Die laatste zullen zo’n 30 % onder de marktprijs verkocht worden. Een groot project maar vooraleer project The View kan verschijnen in het Leuvense straatbeeld staat er ontwikkelaar Ertzberg en bouwbedrijf DCA nog een huzarenstukje te wachten. In de voormalige brandweerkazerne bevindt zich immers een monumentale muurschildering van kunstenaar Theo Humblet. Ertzberg heeft besloten om het kunstwerk met als titel ‘De Ontmoeting van Ulysses en Nausikaä’ van de sloop te redden en te integreren in de nieuwbouw.

Erfgoed

Schepen Carl Devlies (CD&V) is tevreden dat de muurschildering behouden blijft in het nieuwe gebouw. “Theo Humblet is geen onbekende naam in onze regio. De in 2006 overleden schilder was nog directeur van de Leuvense Academie voor Schone Kunsten (SLAC). Ik ben opgetogen dat Ertzberg het initiatief nam om Leuvens erfgoed te recupereren. De recuperatie van Humblets muurschildering ligt in het verlengde van het publieke engagement van de stad Leuven en van ontwikkelaar Ertzberg. Door het werk te restaureren en een nieuwe bestemming te geven, verbinden we de inwoners van Leuven met Leuvens erfgoed.”

A-strappo-techniek

De operatie om de muurschildering te recupereren is overigens lang niet evident want het kunstwerk is 6,5 op 2,5 meter groot. “Het kleurrijke werk zal met de ‘A strappo’-techniek gerecupereerd worden”, liet Benoît Broos van Ertzberg eerder al optekenen. “Dat we een werk van dit kaliber recupereren op deze manier is een unicum. Met een speciale lijm over het hele kunstwerk wordt het schilderij voorzichtig losgetrokken waarna een restauratie volgt.” Meer info over project The View: tweewaters-theview.be