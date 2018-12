Muur komt naar beneden na rukwind en neemt bushokje mee ADPW

13 december 2018

In de Kortrijksestraat op de grens tussen Kessel-Lo en Linden, vlakbij Café De Kastaar, is een honderd jaar oude muur naar beneden gekomen. Dat gebeurde na een stevige rukwind. De muur van een eeuw oud kwam op het bushokje van De Lijn in de Kortrijksestraat terecht. Het glas van het bushokje was niet opgewassen tegen de kracht van moeder natuur. Bij het voorval vielen geen gewonden.