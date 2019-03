Museum M zit zonder café… Uitbater Steven Bollion zegt M-café vaarwel: “Steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden” Bart Mertens

31 maart 2019

20u15 0 Leuven M-café blijft vandaag gesloten en de kans is groot dat het café aan M-Museum Leuven ook de komende dagen de deuren dicht houdt, want er is geen uitbater meer. Steven Bollion trok afgelopen zaterdag voor de laatste keer de deur achter zich dicht. “Het werd steeds moeilijker om je boterham te verdienen. Het is heel erg jammer maar soms moet je een streep durven trekken in het leven.”

“Gezellig napraten over je museumbezoek kan je in het M-café. Je kan er terecht voor een lichte lunch en een ruime selectie aan streekbieren en -producten. Ook zonder een museumticket kan je het café binnenwandelen. M-café presenteert heel wat gerechten met Vlaams-Brabantse streekproducten en -bieren. Probeer, naast de 60 streekbieren, zeker ook de zelfgebrouwen bieren ‘Vesalius’ en ‘I want More’.” Zo staat er te lezen op de website van M-Museum Leuven in de L. Vanderkelenstraat. Helaas zijn de liefhebbers eraan voor de moeite want zaterdag draaide uitbater Steven Bollion zijn laatste dag.

Helaas is Leuven één dag voor het begin van de Leuvense maand van het bier een biercafé armer Steven Bollion

“Het verhaal is inderdaad ten einde”, vertelt Bollion. “Helaas werd het alsmaar moeilijker om het hoofd boven water te houden. Daarom heb ik gekozen om ermee op te houden. Afgelopen zaterdag was de allerlaatste dag met mij als uitbater. Mijn broer Jurgen stapte er eerder al uit. Na bijna tien jaar trek ik de deur dus ook achter me dicht. De lach, de zever, de biercultuur, de museumbezoekers, de toogplakkers: ik zal het allemaal missen, maar soms moeten er strepen getrokken worden in het leven. Helaas is Leuven één dag voor het begin van de Leuvense maand van het bier een biercafé armer. Twee zelfs, want ik heb vernomen dat ook L-café op de Oude Markt afgelopen weekend de laatste dag heeft gedraaid.”

Doorstart?

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat M-café op heel korte termijn opnieuw de deuren zal openen. “Volgens mij is er niet meteen een oplossing”, vertelt Bollion. “Ik wil graag constructief meedenken met de mensen van M-Museum voor een nieuwe toekomst voor M-café maar wat mij betreft is het einde verhaal. Ik heb er nog geen idee van hoe mijn toekomst eruit zal zien. Ik hoop alvast dat M-café snel een doorstart kan maken met een nieuwe uitbater.”

Toeristen

Blijft de vraag: waar is het fout gelopen? M-café werd immers bijzonder gewaardeerd voor de uitgebreide bierkaart. “Dat is juist. Het is een samenloop van omstandigheden. Het is tegenwoordig niet zo eenvoudig meer om goed je boterham te verdienen in de Leuvense horeca. Vroeger kreeg ik bijvoorbeeld vaak groepen toeristen over de vloer die met de bus tot op het Ladeuzeplein werden gebracht. Dat was de laatste tijd minder geworden want de bussen mogen niet meer rond het Ladeuzeplein rijden sinds de heraanleg. Het is ook zo dat M-Museum Leuven minder volk lokt voor de vaste collectie in vergelijking met de beginjaren. Als er een speciale expo is dan komt er uiteraard veel volk, maar op normale dagen is dat minder. Kort samengevat: het is er de voorbije jaren niet eenvoudiger op geworden om in Leuven het hoofd boven water te houden als horecazaak.”