Muntencollectie gestolen 31 augustus 2018

Inbrekers hebben dinsdagnamiddag toegeslagen in de Meugenslaan in Kessel-Lo. Ze konden via de achterdeur de woning betreden en gingen aan de haal met een collectie euromunten ter waarde van 20 euro. De politie stelde proces-verbaal op. (KAR)