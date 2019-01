Motorrijder naar ziekenhuis na aanrijding met bestelwagen ADPW

18 januari 2019

14u52 0

De bestuurder van een bestelwagen reed donderdagochtend op de Celestijnenlaan in Heverlee achteruit tegen een motorrijder. De 35-jarige man uit Herentals zocht zijn leveringsadres in de omgeving en zag plots dat hij voorbij de straat gereden was waar hij moest zijn. Hij keek in de achteruitkijkspiegel en dacht dat er niemand achter hem reed. Daarom stopte hij en reed achteruit. Hij had echter niet gezien dat een 2jarige motorrijder uit Huldenberg achter hem reed. De bestelwagen reed achteruit tegen de motorfiets waardoor de motorrijder ten val kwam. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. Een politiepatrouille passeerde even later toevallig en stelde een proces-verbaal op.