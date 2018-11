Motorpsycho komt naar Het Depot Bart Mertens

30 november 2018

15u25 0 Leuven De Leuvense concertzaal Het Depot maakte zopas bekend dat cultband Motorpsycho op 22 mei komt optreden. De Noorse groep komt er haar nieuw album voorstellen dat op 15 februari wordt gelanceerd.

Motorpsycho komt naar Het Depot in Leuven. Voor heel wat fans is dat bijzonder goed nieuws. En er is nog meer goed nieuws: de Noorse band breng een nieuw album mee. Inmiddels liggen er overigens al meer dan twintig albums op de plank. Mike Naert, directeur van Het Depot, is tevreden dat de psychedelische rockband afzakt naar Leuven. “Bij Motorpsycho proef je een flinke vleug psychedelica, avant-garde, progrock en hier en daar zelfs metal en spacepop. Sinds de oprichting in 1989 is de cultstatus van de psychedelische rockgroep buiten proportie gegroeid. Dit volledig dankzij een feilloze livereputatie en een constante drang naar innovatie en verandering. Met ruimte voor improvisatie en experiment is elke plaat weer een ontdekkingstocht. Op 22 mei zal dat ook het geval zijn met het nieuwe album dat ze live komen voorstellen in Het Depot.”

Het concert in Het Depot wordt georganiseerd in samenwerking met Orange Factory. De kans is bijzonder groot dat de zaal snel uitverkocht zal zijn. Tickets kosten 21 euro in voorverkoop. Meer info: www.hetdepot.be